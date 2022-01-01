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Телеканал 2x2

О телеканале

2x2 — российский спутниковый телеканал развлекательного направления, принадлежит «Газпром-Медиа». Начал работать в 1989 году и стал первой коммерческой станцией на территории СССР. Ориентировался на показ развлекательных и музыкальных передач, деятельность оплачивалась за счет рекламных блоков.

С 2007 года основу программной сетки составляет анимация для взрослой аудитории. «2х2» располагал студией для производства контента: мультфильм «Атомный лес», шоу «Реутов ТВ». Большую известность принесли каналу трансляции западных проектов от Adult Swim — «Робоцып», «Пол-литровая мышь».

Сериалы
Семейный полюс
Семейный полюс
комедия 2017, Россия
0.0
МульТВ
МульТВ
комедия 2016, Россия
0.0
Валера
Валера
комедия 2013, Россия
0.0
Входит мороженое
Входит мороженое
комедия 2013, Россия
0.0
Пыхчево
Пыхчево
комедия 2012, Россия
0.0
Все сериалы
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