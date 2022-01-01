Телеканал 2x2

2x2 — российский спутниковый телеканал развлекательного направления, принадлежит «Газпром-Медиа». Начал работать в 1989 году и стал первой коммерческой станцией на территории СССР. Ориентировался на показ развлекательных и музыкальных передач, деятельность оплачивалась за счет рекламных блоков.

С 2007 года основу программной сетки составляет анимация для взрослой аудитории. «2х2» располагал студией для производства контента: мультфильм «Атомный лес», шоу «Реутов ТВ». Большую известность принесли каналу трансляции западных проектов от Adult Swim — «Робоцып», «Пол-литровая мышь».