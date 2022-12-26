Меню
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете
Киноафиша Сериалы Горемыки Новости

Новости о сериале «Горемыки»

Новости о сериале «Горемыки» Вся информация о сериале
«1703» признан лучшим российским сериалом 2022 года
«1703» признан лучшим российским сериалом 2022 года Шоу признали лучшим отечественным проектом семь из 22 ведущих критиков России.
Написать
26 декабря 2022 16:06
Почему был отменен показ сериала «Горемыки»?
Почему был отменен показ сериала «Горемыки»? Причиной закрытия шоу стало «неподходящее для острой сатиры время».
Написать
4 октября 2022 14:45
Что нельзя людям, можно куклам: о чем сериал «Горемыки»
Что нельзя людям, можно куклам: о чем сериал «Горемыки» Главными героями сатиры о российской действительности стали три необычных сожителя.
Написать
29 сентября 2022 13:59
Что посмотреть на выходных: инопланетное вторжение, вампиры и куклы
Что посмотреть на выходных: инопланетное вторжение, вампиры и куклы На этой неделе стриминги радуют нас финальным сезоном Атланты, абсурдном шоу из России и новой комедией от Нетфликс.  
Написать
16 сентября 2022 15:00
Если в кадре он — скучно не будет: 5 лучших сериалов с Максимом Стояновым, которые зрители смотрят запоем
Брагин в «Первом отделе» пил кофе только так: именно с этой добавкой любил больше всего — без нее не то
25 лет ожидания прошли зря: Наталья Орейро четко ответила на вопрос о продолжении «Дикого ангела» — к огорчению фанатов
«Я даже била Брыльску»: лучшие подруги на экране, враги в жизни — что не поделила Талызина с коллегой по «Иронии судьбы»
Культовый Far Cry превратят в сериал в духе «Фарго»: зато фильм по игре был признан одной из худших экранизаций в истории, и не зря
Сняты в 90-х, но хороши до сих пор: 5 фантастических сериалов с рейтингом не ниже 7 – №1 стоит «наравне с "Вавилоном-5"»
Лучшая черная комедия года (по нашему мнению) появилась в Сети: фильм собрал жалкие 26 млн, но заслуженно получил 90% свежести
Есть две новости об экранизации BioShock от Netflix: одна плохая, вторая просто ужасная
Когда выйдет 3-й сезон аниме «Дандадан»: есть 2 вероятных даты, но готовьтесь запастись терпением – виной всему «Призрак в доспехах»
«Если человек идиот, то это...»: только знатоки кино СССР верно закончат 5 легендарных цитат (тест)
Любимый фильм – как у Обамы, а еще он обожает мелодрамы: эти 6 картин Дональд Трамп смотрит каждый год – в списке 5 шедевров и 1 кринж
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie. Узнать больше