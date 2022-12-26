Меню
«1703» признан лучшим российским сериалом 2022 года
Шоу признали лучшим отечественным проектом семь из 22 ведущих критиков России.
Написать
26 декабря 2022 16:06
Почему был отменен показ сериала «Горемыки»?
Причиной закрытия шоу стало «неподходящее для острой сатиры время».
Написать
4 октября 2022 14:45
Что нельзя людям, можно куклам: о чем сериал «Горемыки»
Главными героями сатиры о российской действительности стали три необычных сожителя.
Написать
29 сентября 2022 13:59
Что посмотреть на выходных: инопланетное вторжение, вампиры и куклы
На этой неделе стриминги радуют нас финальным сезоном Атланты, абсурдном шоу из России и новой комедией от Нетфликс.
Написать
16 сентября 2022 15:00
