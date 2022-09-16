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Горемыки 2022, 1 сезон

Постер к 1-му сезону сериала Горемыки
Киноафиша Сериалы Горемыки Сезоны Сезон 1

Горемыки 18+
Название Сезон 1
Премьера сезона 16 сентября 2022
Год выпуска 2022
Количество серий 8
Продолжительность сезона 2 часа 48 минут
О чем 1-й сезон сериала «Горемыки»

В 1 сезоне сериала «Горемыки» в Москву съезжаются из различных российских глубинок несколько непохожих друг на друга персонажей. Ефим Маратович – жадный старик, владеющий страховой компанией и мечтающий однажды накопить денег на путешествие вокруг земного шара. Гоша – частный предприниматель и уверенный в своих убеждениях нигилист. А Никита – отец большого семейства, сбежавший от жены и детей в Воркуте, чтобы стать знаменитым музыкантом. Жизнь сводит всех их вместе, когда они случайно снимают соседние комнаты в одной и той же коммунальной квартире. Теперь этим ярким личностям придется мириться с соседством друг друга.

Рейтинг сериала

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7.1 IMDb
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Список серий сериала Горемыки График выхода всех сериалов
Сезон 1
Серия 1
Сезон 1 Серия 1
16 сентября 2022
Серия 2
Сезон 1 Серия 2
16 сентября 2022
Серия 3
Сезон 1 Серия 3
23 сентября 2022
Серия 4
Сезон 1 Серия 4
TBA
Серия 5
Сезон 1 Серия 5
TBA
Серия 6
Сезон 1 Серия 6
TBA
Серия 7
Сезон 1 Серия 7
TBA
Серия 8
Сезон 1 Серия 8
TBA
График выхода всех сериалов
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