В 1 сезоне сериала «Горемыки» в Москву съезжаются из различных российских глубинок несколько непохожих друг на друга персонажей. Ефим Маратович – жадный старик, владеющий страховой компанией и мечтающий однажды накопить денег на путешествие вокруг земного шара. Гоша – частный предприниматель и уверенный в своих убеждениях нигилист. А Никита – отец большого семейства, сбежавший от жены и детей в Воркуте, чтобы стать знаменитым музыкантом. Жизнь сводит всех их вместе, когда они случайно снимают соседние комнаты в одной и той же коммунальной квартире. Теперь этим ярким личностям придется мириться с соседством друг друга.