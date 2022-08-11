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Истории ходячих мертвецов 1 сезон смотреть онлайн

Постер к 1-му сезону сериала Истории ходячих мертвецов
Киноафиша Сериалы Истории ходячих мертвецов Сезоны Сезон 1

Tales of the Walking Dead
Оригинальное название Season 1
Название Сезон 1
Премьера сезона 11 августа 2022
Год выпуска 2022
Количество серий 6
Продолжительность сезона 4 часа 42 минуты
О чем 1-й сезон сериала «Истории ходячих мертвецов»

В 1 сезоне сериала «Истории ходячих мертвецов» история разворачивается во времена зомби-апокалипсиса. Не одно поколение людей уже выросло в мире, где по улицам бродят покойники. В центре событий оказываются как незнакомые, так и хорошо узнаваемые персонажи из киновселенной «Ходячих мертвецов». Проект основан на новых идеях и перспективах, а также воплощает в жизнь сюжеты, которые являются предысториями персонажей и заключают в себе автономные события, связанные с ними. Многие участники событий уже хорошо знакомы зрителю, но в антологии появятся и новые персонажи, а также целые сюжетные линии, связанные с ними.

Рейтинг сериала

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5.9 IMDb
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Список серий 1-го сезона сериала «Истории ходячих мертвецов» График выхода всех сериалов
Сезон 1
Эви; Джо Evie; Joe
Сезон 1 Серия 1
11 августа 2022
Блэр; Джина Blair; Gina
Сезон 1 Серия 2
14 августа 2022
Ди Dee
Сезон 1 Серия 3
21 августа 2022
Эми; Доктор Эверетт Amy; Dr. Everett
Сезон 1 Серия 4
28 августа 2022
Дэвон Davon
Сезон 1 Серия 5
4 сентября 2022
Дона La Doña
Сезон 1 Серия 6
11 сентября 2022
График выхода всех сериалов
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