Истории ходячих мертвецов
Новости
Новости о сериале «Истории ходячих мертвецов»
Новости о сериале «Истории ходячих мертвецов»
О чем сериал «Истории ходячих мертвецов»?
Шоу способно удивить как новичков, так и фанатов серии.
29 августа 2022 12:47
Оливия Манн и еще несколько исполнителей пополнили каст сериала-антологии «Сказки ходячих мертвецов»
Премьера состоится уже летом этого года.
21 февраля 2022 10:37
Стрим-сервис AMC+ выпустил тизер своих предстоящих новинок, включая финальный сезон «Лучше звоните Солу»
Краткую версию ролика показали в эфире Супербоула.
14 февраля 2022 17:01
Звезда «Ковбоя Бибопа» Даниэлла Пинеда вошла в актерский состав сериала «Сказки ходячих мертвецов»
В расширяющем вселенную шоу расскажут истории новых и старых героев.
14 февраля 2022 12:34
