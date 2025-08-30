Лучшая криминальная драма возвращается: Okko раскрыли дату выхода 2 сезона «Лихих», и подробности сюжета на сдачу

Новые серии выйдут только на стримингах — и ставки здесь выше, чем когда-либо

В первой главе «Лихих» Юрий Быков создал мир, где всё держится на шатком балансе между криминальными группировками внутри Хабаровска и московских бандитах. Но во второй главе ставки становятся другими.

Теперь история перестаёт быть камерной: география растёт, правила меняются, а герои вынуждены выбирать между прошлым и будущим.

Новый масштаб

Сюжет второй главы начнётся там, где закончилась первая, но действия переместятся в Москву. Столичный мир выглядит как другой уровень игры: здесь больше денег, больше власти и больше тех, кто готов за них убивать.

Павел (Артём Быстров) и Женя (Егор Кенжаметов) отправляются в столицу, чтобы подстраховать Джема. Но Москва не прощает ошибок. Любая оплошность — выстрел в затылок.

Тем временем в Хабаровске молодой бизнесмен Ильяс (Аскар Ильясов) пытается выжить между криминальными группировками и сохранить свою территорию.

Параллельно сюжету из 90-х продолжит развиваться современная линия. В ней Женя похитил своего сына и готовиться освободить отца из-под заключения.

Женские линии важны

Создатели обещают сильные женские линии: героини Анны Завтур, Полины Максимовой, Анны Котовой и Марины Васильевой получат полноценные арки, а не будут лишь тенями своих мужчин. В этой истории уже нет второстепенных — каждый персонаж будет двигать сюжет.

Состав

Вернутся все ключевые актёры первой главы: Артём Быстров, Егор Кенжаметов, Евгений Ткачук, Полина Максимова, Филипп Янковский, Кирилл Полухин, Александр Голубев, Гела Месхи, Артур Иванов, Анна Котова и многие другие.

А ещё в этой главе появится сам Юрий Быков — в роли бандита по кличке Арнольд. Если судить по его режиссёрскому почерку, это не простое каме: сцены с бандитом со столь звучным именем, скорее всего, станут одними из самых тёмных в сезоне.

Атмосфера напряжения и дата выхода серий

Автор сценария Олег Маловичко («Трасса») снова работает в паре с Быковым, и это значит, что помимо экшен сцен будет отличная драма.

И только теперь можно сказать главное: премьера второй главы состоится 11 сентября. Сериал одновременно выйдет на Okko и START, и, судя по всему, это будет один из самых громких релизов осени.

Серия Дата выхода 1 11 сентября 2025 2 18 сентября 2025 3 25 сентября 2025 4 2 октября 2025 5 9 октября 2025 6 16 октября 2025 7 23 октября 2025 8 30 октября 2025

В продолжении «Лихих» не раскроют подробности судеб всех героев: их зрители найдут не на Okko, а где же тогда?