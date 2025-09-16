«Я помню первое заказное»: киллер из сериала «Лихие» реально существует — вот что вытворял и как выглядит

«Лихие» Юрия Быкова бьют в ту точку, куда раньше не смел сунуться даже «Слово пацана». Тут нет красивых баек про братву — есть реальные люди, реальные киллеры. И главный персонаж — Женька Лиховцов, прототипом которого стал Евгений Демин, сын штатного убийцы хабаровской ОПГ «Общак».

Отличия реального киллера от показанного в сериале

В первом и втором сезоне «Лихих» Женька — драматический персонаж, за которым с небольшим содроганием смотришь с экрана. Отец втащил его в криминальный бизнес, заставил помогать устранять конкурентов. Парня показывают сомневающимся и страдающим из-за своих деяний.

В жизни всё выглядело еще страшнее. В двенадцать лет парень поехал с отцом «решать вопросы». Сначала тренировки — убой медведей, потом — люди. Конкуренты, депутаты, бизнесмены, полицейские (на тот момент еще милиционеры).

Всё, кто мешал «Общаку». Ребёнок рос с мыслью, что убивать — это «работа семьи».

Воспоминания Демина о криминальном прошлом

Демин вспоминал: «Я помню первое заказное убийство, которое дали отцу. Я не помню, чтобы он мне говорил, что мы будем убивать людей. Но при этом, он сказал, что будем делать плохие вещи».

В «Лихих» фамилию Деминых сменили на Лиховцовых — так требовала драматургия. Отец Павел, кличка «Егерь», — штатный убийца, сын — его продолжение. Только в отличие от сериала, где романтизм всё ещё прорывается сквозь мрак, в жизни всё закончилось предательством и кровью.

Евгений переметнулся к «Крабу» — крестному отцу и другу семьи, а потом дал показания. Отец сел, сам Женька два года провёл в СИЗО, вышел по программе защиты свидетелей.

Сегодня он женат, растит ребёнка, стреляет из карабина ради спорта, но к криминалу не возвращается. В сериале его образ сделали притягательным — суровый, молчаливый герой эпохи. В жизни он — мальчишка, которому в детстве сломали психику и сделали убийцей.

Женя с отцом едут на «охоту» в Москву: 2-я серия «Лихих-2» еще не вышла, но уже известны события 3-й.