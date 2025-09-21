«Все осталось таким же»: жителям Хабаровска тошно смотреть 2 сезон «Лихих» — шедевр Быкова хвалят, но выключают уже на 1 серии

Есть в сериалах о 90-х такая особенность: зрителям из регионов, где и разворачивались эти истории, порою трудно их смотреть. И «Лихие» — именно тот случай. Жители Хабаровска включают второй сезон (вернее, «вторую половину») сериала и… почти сразу выключают. Не потому, что Быков снял плохо. Даже наоборот.

«У меня друг из Хабаровска… выключил после 1 серии, сказал, что не хочет в это погружаться снова», — пишет один зритель в Telegram-канале «Культовые русские сериалы», а другой добавляет, не вдаваясь в подробности, — «Все осталось таким же, только теперь убивают и отжимают официально».

Люди узнают собственное прошлое — слишком острое, слишком близкое. Даже страшная истории с девушкой по кличке Веревка из второй серии, по словам местных жителей, была в реальности и не один раз — просто иногда со слегка другим финалом.

Для тех, кто рос там в 90-е, это не киношная эстетика, а возвращение в личный ад.

Тем временем второй сезон «Лихих» разворачивает семейную сагу Лиховцевых еще масштабнее. Действие снова скачет между десятилетиями: в конце 90-х Женя, пойманный майором Зозуляком, фактически подписывает приговор себе и отцу, признаваясь в преступлениях.

В наши дни он уже взрослый мужчина, живущий с сыном Пашей в тайге и готовящийся к воссоединению с отцом-зэком, который планирует побег. Между этими временными пластами — вся страна, в которой криминал пожирает огромные территории.

Быков, вернувшийся к сериалам после семилетнего перерыва, снова снимает про разрушение семьи, а вместе с ней — и общества. Атмосфера «лихих» лет воссоздана скрупулезно: от игровых автоматов и VHS до привычки решать вопросы «через братков».

Именно эта достоверность и становится невыносимой для хабаровчан. Потому что для них это не стилизованный нуар, а реальность, которая до сих пор ноет под ребрами.

Ранее мы писали: «Я помню первое заказное»: киллер из сериала «Лихие» реально существует — вот что вытворял и как выглядит