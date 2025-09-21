Меню
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете
Киноафиша Статьи «Все осталось таким же»: жителям Хабаровска тошно смотреть 2 сезон «Лихих» — шедевр Быкова хвалят, но выключают уже на 1 серии

«Все осталось таким же»: жителям Хабаровска тошно смотреть 2 сезон «Лихих» — шедевр Быкова хвалят, но выключают уже на 1 серии

21 сентября 2025 13:17
«Все осталось таким же»: жителям Хабаровска тошно смотреть 2 сезон «Лихих» — шедевр Быкова хвалят, но выключают уже на 1 серии

А ведь главная жесть еще впереди.

Есть в сериалах о 90-х такая особенность: зрителям из регионов, где и разворачивались эти истории, порою трудно их смотреть. И «Лихие» — именно тот случай. Жители Хабаровска включают второй сезон (вернее, «вторую половину») сериала и… почти сразу выключают. Не потому, что Быков снял плохо. Даже наоборот.

«У меня друг из Хабаровска… выключил после 1 серии, сказал, что не хочет в это погружаться снова»,пишет один зритель в Telegram-канале «Культовые русские сериалы», а другой добавляет, не вдаваясь в подробности, — «Все осталось таким же, только теперь убивают и отжимают официально».

Люди узнают собственное прошлое — слишком острое, слишком близкое. Даже страшная истории с девушкой по кличке Веревка из второй серии, по словам местных жителей, была в реальности и не один раз — просто иногда со слегка другим финалом.

«Все осталось таким же»: жителям Хабаровска тошно смотреть 2 сезон «Лихих» — шедевр Быкова хвалят, но выключают уже на 1 серии

Для тех, кто рос там в 90-е, это не киношная эстетика, а возвращение в личный ад.

Тем временем второй сезон «Лихих» разворачивает семейную сагу Лиховцевых еще масштабнее. Действие снова скачет между десятилетиями: в конце 90-х Женя, пойманный майором Зозуляком, фактически подписывает приговор себе и отцу, признаваясь в преступлениях.

В наши дни он уже взрослый мужчина, живущий с сыном Пашей в тайге и готовящийся к воссоединению с отцом-зэком, который планирует побег. Между этими временными пластами — вся страна, в которой криминал пожирает огромные территории.

«Все осталось таким же»: жителям Хабаровска тошно смотреть 2 сезон «Лихих» — шедевр Быкова хвалят, но выключают уже на 1 серии

Быков, вернувшийся к сериалам после семилетнего перерыва, снова снимает про разрушение семьи, а вместе с ней — и общества. Атмосфера «лихих» лет воссоздана скрупулезно: от игровых автоматов и VHS до привычки решать вопросы «через братков».

Именно эта достоверность и становится невыносимой для хабаровчан. Потому что для них это не стилизованный нуар, а реальность, которая до сих пор ноет под ребрами.

Ранее мы писали: «Я помню первое заказное»: киллер из сериала «Лихие» реально существует — вот что вытворял и как выглядит

Фото: Кадр из сериала «Лихие»
Алексей Плеткин
Алексей Плеткин
Больше новостей в
telegram Телеграм vk Вконтакте zen Яндекс Дзен
1 комментарий
От 2 сезона «Лихих» мурашки бегут по коже, но вы помните первый? Тест на внимательность по самому жесткому сериалу 2025 года От 2 сезона «Лихих» мурашки бегут по коже, но вы помните первый? Тест на внимательность по самому жесткому сериалу 2025 года Читать дальше 23 сентября 2025
Лучший фильм в карьере Мадянова на Западе сравнили с легендарной «Яростью»: военная драма с Питтом оказалась хуже по всем статьям Лучший фильм в карьере Мадянова на Западе сравнили с легендарной «Яростью»: военная драма с Питтом оказалась хуже по всем статьям Читать дальше 24 сентября 2025
Муж выгнал жену за измену с водителем: описание мини-сериала «Слепая любовь» — от первого до четвертого эпизода Муж выгнал жену за измену с водителем: описание мини-сериала «Слепая любовь» — от первого до четвертого эпизода Читать дальше 24 сентября 2025
«Не сдвинутая маньячка, как в "Трассе"»: зрителей уже зацепил детектив «Здесь все свои» с Разумовской — график выхода серий пригодится, если тоже начнете «Не сдвинутая маньячка, как в "Трассе"»: зрителей уже зацепил детектив «Здесь все свои» с Разумовской — график выхода серий пригодится, если тоже начнете Читать дальше 24 сентября 2025
Куда бежать, если мир погиб? Топ-6 сериалов о выживании в бункере — один из них сняли в России Куда бежать, если мир погиб? Топ-6 сериалов о выживании в бункере — один из них сняли в России Читать дальше 23 сентября 2025
Место силы Паламарчука: в локациях «Ронина» туристов не сыщешь — узнали, где на самом деле снимали сериал Место силы Паламарчука: в локациях «Ронина» туристов не сыщешь — узнали, где на самом деле снимали сериал Читать дальше 23 сентября 2025
Финал подкрался незаметно: в Сеть слили спойлеры концовки 5 сезона «Спасской» — Анна потеряет близкого уже в первой серии Финал подкрался незаметно: в Сеть слили спойлеры концовки 5 сезона «Спасской» — Анна потеряет близкого уже в первой серии Читать дальше 23 сентября 2025
Заворотнюк или Иванченко — скоро зрители сами решат: премьера «Няни Оксаны» уже на носу — когда выйдет первая серия Заворотнюк или Иванченко — скоро зрители сами решат: премьера «Няни Оксаны» уже на носу — когда выйдет первая серия Читать дальше 23 сентября 2025
Новый российский детектив может переплюнуть «Трассу»: зрители в восторге от Разумовской и сюжета Новый российский детектив может переплюнуть «Трассу»: зрители в восторге от Разумовской и сюжета Читать дальше 22 сентября 2025
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie. Узнать больше