Женя с отцом едут на «охоту» в Москву: 2-я серия «Лихих-2» еще не вышла, но уже известны события 3-й

Второй сезон «Лихих» стартовал с того же места, на котором закончился первый. Но Юрий Быков не был бы собой, если бы не выкатил отдельный эпизод — камерную историю о московских приключениях Лихого-старшего, Лихого-младшего и Юры Краба.

На бумаге — обычный выезд в Москву, на деле — эпизод достойный похвалы, метаирония в чистом виде.

Первая и вторая серии

Начнем с того, что серия показанная критикам и админам Telegram-каналов, очевидно, была третьей по счету. Объясним: в финале первой Краб приказал разыскать гопника по кличке Кефир, сотрудничавшего с оперативником, но запретил его убивать до допроса.

Женя Лиховцев точно попытается устранить горе-бандита, ведь тот по сути сдал его. Если Джем и Краб прознают, что Женя был на допросе — тому жить останется от силы 10 минут. Потому этой проблеме посвятят вторую серию, а третью сделают разгрузочной и каникулы в Москве подходят идеально.

От Владивостока к Москве

После бодрого старта зритель успел забыть, как Быков умеет закручивать гайки из воздуха. И вот — Москва. Промозглая, зимняя, равнодушная к провинциальным «решалам»: Краб приехал решать вопросы, Лихие, как обычно, на охоту. Они подстраховка на случай ЧП.

Герои выезжают спасать босса Джема от столичных авторитетов. Но главным врагом становится вовсе не Тунгус Янковского, а новый персонаж — Арнольд, московский воротила, сыгранный самим Быковым. Режиссёр, по сути, бросает вызов своим героям прямо изнутри сериала.

«Весь эпизод превращается в захватывающую спецоперацию: как быстро персонажи сериала справятся со своим режиссером», — отмечает автор Telegram-канала «Русское кино в топе», посетивший закрытый показ.

Что пишут про начало сезона

Перерыв пошёл «Лихим» на пользу. Если бы люди смотрели всё серии подряд, беспросветная хтонь уже наскучила бы. А так — зритель возвращается с головой и снова ловит кайф от острых диалогов и разборок бандитов. И Москва здесь — не декорация, а испытательный полигон: героев проверят на прочность.

«Общак» снова в деле: у «Лихих» появится более серьезное продолжение — теперь действительно сняли в Хабаровске.