«Хитрый следователь стремительно тупеет»: «Лихие-2» только вышли, а зрители уже негодуют — всему виной сюжетный ляп

Сериал «Лихие» с первых серий завоевал внимание зрителей. Его сюжет рассказывает историю егеря Павла Лиховцева и его сына Евгения, чья жизнь в 1990-е на Дальнем Востоке обернулась трагическим выбором.
После разорения пасеки семья перебирается в Хабаровск, где Павел сталкивается с криминальным миром группировки «Общак». Вскоре и его сын становится частью этой среды, превращаясь в наёмного убийцу.
Проект основан на воспоминаниях Евгения Демина, который действительно был связан с этой ОПГ. Действие сериала строится в двух временных линиях — в 90-е и в наши дни.
Зрители оценили «Лихих» за честность — здесь нет романтизации бандитской жизни, зато есть жесткость, психология и драматизм. И вполне неплохая оценка 7.3 на Кинопоиске это подтверждает.
11 сентября стартовал второй сезон, и, хотя зрители ждали его с нетерпением, первые серии уже вызвали обсуждение и критику. Ниже будут спойлеры, так что если вы ещё не досмотрели первый сезон — лучше вернитесь позже.
Какой ляп заметили зрители в «Лихие-2»
Важную роль в истории играет следователь, потерявший жену и дочь от рук киллеров. Его жизнь превратилась в путь мести, и все мысли героя сосредоточены на том, чтобы поймать преступников.
В финале первого сезона он арестовывает Женю с супругой, а во втором — получает признание. Казалось бы, осталось дождаться напарника и оформить улики. Впереди справедливость и, наконец, возмездие.
Но именно здесь логика начинает давать сбой:
«В шаге от победы опытный и хитрый следователь стремительно тупеет», — отмечает Дзен-канал «Кибер на Спортсе», обнаруживший нестыковку.
Смотрите сами: сперва следователь отпускает супругу Жени, хотя прекрасно понимает, что любая её связь с внешним миром может обернуться угрозой. Затем оставляет задержанного в комнате одного, ограничившись лишь наручниками.
Ни связывания, ни дополнительной защиты — герой просто сидит спокойно на стуле. Итог предсказуем: Жене удаётся освободиться и задушить следователя, забрав улики.
Вся напряжённость сцены мигом рушится, ведь действия персонажа противоречат его же характеру — разве может опытный и расчетливый профессионал так оплошать?
К счастью, дальше сериал возвращается к прежнему уровню: интриги становятся масштабнее, персонажи плетут сложные комбинации и предают друг друга. Но осадок от странной сцены остаётся, и зрителям сложно его игнорировать.
Когда выходят новые серии «Лихие-2»
При этом «Лихие-2» всё равно остаются ярким проектом, а впереди ещё много серий, которые могут реабилитировать любые спорные моменты. Вот расписание выхода новых эпизодов:
|График выхода второго сезона «Лихие»
|Эпизод
|Дата выхода
|1-я серия
|11 сентября
|2-я серия
|18 сентября
|3-я серия
|25 сентября
|4-я серия
|2 октября
|5-я серия
|9 октября
|6-я серия
|16 октября
|7-я серия
|23 октября
|8-я серия
|30 октября
