«Общак» снова в деле: у «Лихих» появится более серьезное продолжение — теперь действительно сняли в Хабаровске

«Общак» снова в деле: у «Лихих» появится более серьезное продолжение — теперь действительно сняли в Хабаровске

6 сентября 2025 17:09
«Общак» снова в деле: у «Лихих» появится более серьезное продолжение — теперь действительно сняли в Хабаровске

История крупнейшего формирования, которое держало в страхе огромную часть страны.

Okko готовит к выходу документальный сериал «Общак. Главная ОПГ России» — проект о самой мощной преступной группировке, державшей Дальний Восток в ежовых рукавицах и ужасе начиная с 1980-х и до начала 1990-х.

История расскажет о Евгении Васине, рецидивисте и самопровозглашённом воре в законе, который прибыл в Комсомольск-на-Амуре и собрал вокруг себя ОПГ, быстро подчинившую себе всё: от уличного гоп-стопа до многомиллионных откатов с авиационного завода.

«Общак» снова в деле: у «Лихих» появится более серьезное продолжение — теперь действительно сняли в Хабаровске

«Общак» фактически заменил в регионе полицию и мэра, став единственной властью на Дальнем Востоке.

«Мы очень гордимся этим проектом. Нам удалось собрать невероятную палитру персонажей, включая бывших членов “Общака”, близких к лидеру Евгению Васину.

Все съёмки проходили в Хабаровске и Комсомольске-на-Амуре, поэтому работа получилась максимально аутентичной и точно передаёт атмосферу того времени», — отметил продюсер Okko Владимир Тодоров.

«Общак» снова в деле: у «Лихих» появится более серьезное продолжение — теперь действительно сняли в Хабаровске

Премьера состоится 15 сентября в онлайн-кинотеатре Okko, а впервые сериал покажут в конкурсной программе Beat Film Festival в Москве. Отметим, что в отличие от фильма про Джема, сериал «Лихие» снимали не в Хабаровском крае. Съемки проводили в Карелии, это позволило сократить расходы.

«Общак» снова в деле: у «Лихих» появится более серьезное продолжение — теперь действительно сняли в Хабаровске

«Общак» напрямую связан с криминальной драмой Юрия Быкова «Лихие». Сценаристы и продюсеры проекта не скрывают: события документалки и художественного сериала основаны на одних и тех же реальных фактах.

Второй сезон «Лихих» выйдет 11 сентября — всего за несколько дней до премьеры «Общака». Okko таким образом выстраивает единую криминальную вселенную: сначала зрители увидят художественное продолжение «Лихих», а затем — документальные материалы о реальных прототипах героев.

Японцы из будущего, ляпы из «Слова пацана»: 5 ошибок 1 сезона хитовых «Лихих», которые обязано исправить продолжение.

Фото: Кадр из сериала «Лихие»
Игорь Мустафин
Игорь Мустафин
