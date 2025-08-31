Японцы из будущего, ляпы из «Слова пацана»: 5 ошибок 1 сезона хитовых «Лихих», которые обязано исправить продолжение

Первый сезон нашумевшего сериала «Лихие» покорил зрителей мрачной атмосферой 90-х и жесткими сценами криминальных разборок. Но даже самые преданные фанаты не могли не заметить досадные ляпы, которые выбивали из погружения в эпоху.

С выходом «Главы второй» 11 сентября у создателей есть шанс учесть ошибки. Вот топ-5 промахов, которые больше нельзя повторять.

1. Автомобили из будущего

Самый частый косяк заметили, кажется, все — машины, которых не могло быть в Хабаровске 1990-91 годов. В кадре то и дело мелькают относительно свежие «японцы», вроде 70-го «Тойота Ленд Крузер», которые в те годы были диковинкой даже для крупных городов.

Особенно бросались в глаза автомобили конца 90-х и начала 2000-х, полностью разрушающие атмосферу.

2. Пластиковые окна и домофоны

В сценах, показывающих жилые дома, зоркий глаз сразу отмечал современные металлические двери с домофонами и пластиковые стеклопакеты — технологии, которые массово появились гораздо позже. Эти детали моментально разрушали иллюзию погружения в эпоху. Теми же ляпами, кстати, отметилось и «Слово пацана».

3. Сотовые вышки и граффити

На фоне в нескольких сценах можно было разглядеть вышки сотовой связи, которых в начале 90-х просто не существовало в принципе. Да и современные граффити с окрашенными в триколор сиденьями стадиона достоверности не прибавляют.

4. Хронологический хаос

Как указывал реальный участник «Общака» Владимир Податев, создатели сильно сжали временную шкалу.

Конфликт с Крабом, подтолкнувший героя к первому убийству, произошел только после 1994 года, а не в 1991-м. Возраст юного Жени также не совпадает: в 1991 году ему было всего 8 лет, а не 14, как показано в сериале.

5. Речевые нормы

Использование современных словечек вроде «чепушила» резало слух зрителям, помнящим лексикон 90-х. Это создавало ощущение, что персонажи говорят текстом, написанным сегодня, а не тридцать лет назад.

Ранее мы писали: В продолжении «Лихих» не раскроют подробности судеб всех героев: их зрители найдут не на Okko, а где же тогда?