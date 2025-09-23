Меню
От 2 сезона «Лихих» мурашки бегут по коже, но вы помните первый? Тест на внимательность по самому жесткому сериалу 2025 года

23 сентября 2025 14:44
В тексте, к слову, есть подсказка к одному из вопросов. 

Пока вышло лишь две серии второго сезона «Лихих», и самое время освежить в памяти, как все начиналось. Сериал Юрия Быкова — портрет 90-х, снятый без прикрас. Когда рушились привычные устои, вчерашние егеря превращались в киллеров, а дружба детства оборачивалась кровавыми разборками.

Напомним, в центре истории — семья Лиховцевых. Павел, охотник и пасечник, мечтал о тихой жизни и сильном сыне, но вместо меда ему достались «сладости» Хабаровска: передел сфер влияния, давление «Общака» и опасная близость к Юре Крабу, некогда соседу и крестному Жени.

Теперь этот человек — криминальный авторитет, втягивающий отца и сына в цепь решений, где любая ошибка смертельна.

«Лихие» показывают ту самую эпоху без глянца: холодные дворы, грязные деньги, случайные смерти и героев, которых судьба заставляет выживать, а не выбирать.

Быков берет реальные события и превращает их в драму о том, как легко потерять человеческое в мире, где главная валюта — сила.

Ну а теперь проверим: насколько хорошо вы помните первый сезон? Тест покажет, кто смотрел «Лихих» фоном, «потому что модно», а кто действительно в теме.

Ранее мы писали: «Все осталось таким же»: жителям Хабаровска тошно смотреть 2 сезон «Лихих» — шедевр Быкова хвалят, но выключают уже на 1 серии

Фото: Кадр из сериала «Лихие»
