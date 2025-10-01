Не только «Лихие»: 3 жестких сериала про 90-е с оценкой 7.3+ — про романтику можно забыть, здесь нет места красивой ностальгии

Сейчас все смотрят второй сезон «Лихих». Но если в перерывах между свежими сериями вы жаждете новой порции ностальгии, у нас есть для вас еще три отличных проекта.

Эти сериалы показывают наше недавнее прошлое с разных ракурсов — через историю бандитов-афганцев, глазами растерянного подростка и на примере семьи, которая трещит по швам.

«Ненастье»

Рейтинг Кинопоиска: 7.3

Главный герой — отсиживающийся в глухой деревне инкассатор — мысленно возвращается в лихие 90-е. Он вспоминает службу в Афганистане и возвращение в совершенно другую страну, где рухнули все старые устои.

В этой новой реальности его бывшие сослуживцы, закаленные в боях «синие береты», создают свою организацию — «Коминтерн». Используя армейский опыт, они быстро превращаются в грозную банду и начинают отбирать территории у местных криминальных авторитетов, вписывая свои имена в историю кровавого передела собственности.

«Мир! Дружба! Жвачка!»

Рейтинг Кинопоиска: 7.9

Этот сериал показывает девяностые глазами подростка Саньки Рябинина. Как и вся страна, он оказывается в растерянности перед новыми правилами жизни.

Главный вопрос, который предстоит решить Саньке: кого выбрать в качестве морального ориентира? Яркого и свободного дядю Алика, который живет по понятиям и не считается с законом? Или своих родителей — правильных, но бессильных «тихонь», предпочитающих терпеть, чем переступить через совесть?

«Дети перемен»

Рейтинг Кинопоиска: 7.5

История трех единокровных братьев — Юры, Руслана и Петра. Их мать Флора, простая водительница троллейбуса, сумела создать для них крепкую и любящую семью, где каждый готов был постоять за другого.

Но на дворе 1995 год. Воздух пропитан запахом легкой наживы, повсюду открываются подпольные казино, а дворовые разборки часто заканчиваются трагедией.

На фоне закрывающихся заводов и ветшающих ДК начинает рушиться и семья Флоры. У каждого из ее сыновей появляются свои тайны, свои друзья и свой путь, ведущий в неизвестность.

