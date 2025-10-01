Меню
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете
Киноафиша Статьи Не только «Лихие»: 3 жестких сериала про 90-е с оценкой 7.3+ — про романтику можно забыть, здесь нет места красивой ностальгии

Не только «Лихие»: 3 жестких сериала про 90-е с оценкой 7.3+ — про романтику можно забыть, здесь нет места красивой ностальгии

1 октября 2025 21:00
Кадры из сериалов «Мир! Дружба! Жвачка!» и «Дети перемен»

Можно глянуть в ожидании свежих серий проект Быкова.

Сейчас все смотрят второй сезон «Лихих». Но если в перерывах между свежими сериями вы жаждете новой порции ностальгии, у нас есть для вас еще три отличных проекта.

Эти сериалы показывают наше недавнее прошлое с разных ракурсов — через историю бандитов-афганцев, глазами растерянного подростка и на примере семьи, которая трещит по швам.

«Ненастье»

Не только «Лихие»: 3 жестких сериала про 90-е с оценкой 7.3+ — про романтику можно забыть, здесь нет места красивой ностальгии

Рейтинг Кинопоиска: 7.3

Главный герой — отсиживающийся в глухой деревне инкассатор — мысленно возвращается в лихие 90-е. Он вспоминает службу в Афганистане и возвращение в совершенно другую страну, где рухнули все старые устои.

В этой новой реальности его бывшие сослуживцы, закаленные в боях «синие береты», создают свою организацию — «Коминтерн». Используя армейский опыт, они быстро превращаются в грозную банду и начинают отбирать территории у местных криминальных авторитетов, вписывая свои имена в историю кровавого передела собственности.

«Мир! Дружба! Жвачка!»

Не только «Лихие»: 3 жестких сериала про 90-е с оценкой 7.3+ — про романтику можно забыть, здесь нет места красивой ностальгии

Рейтинг Кинопоиска: 7.9

Этот сериал показывает девяностые глазами подростка Саньки Рябинина. Как и вся страна, он оказывается в растерянности перед новыми правилами жизни.

Главный вопрос, который предстоит решить Саньке: кого выбрать в качестве морального ориентира? Яркого и свободного дядю Алика, который живет по понятиям и не считается с законом? Или своих родителей — правильных, но бессильных «тихонь», предпочитающих терпеть, чем переступить через совесть?

«Дети перемен»

Не только «Лихие»: 3 жестких сериала про 90-е с оценкой 7.3+ — про романтику можно забыть, здесь нет места красивой ностальгии

Рейтинг Кинопоиска: 7.5

История трех единокровных братьев — Юры, Руслана и Петра. Их мать Флора, простая водительница троллейбуса, сумела создать для них крепкую и любящую семью, где каждый готов был постоять за другого.

Но на дворе 1995 год. Воздух пропитан запахом легкой наживы, повсюду открываются подпольные казино, а дворовые разборки часто заканчиваются трагедией.

На фоне закрывающихся заводов и ветшающих ДК начинает рушиться и семья Флоры. У каждого из ее сыновей появляются свои тайны, свои друзья и свой путь, ведущий в неизвестность.

Ранее мы писали: Лямур, убийства, XIX век: «Околоточный» с Устюговым явно станет хитом — а видели его «близнеца» со звездами «Невского» и «Метода»?

Фото: Кадры из сериалов «Ненастье», «Мир! Дружба! Жвачка!», «Дети перемен»
Ольга Назарова
Ольга Назарова
Больше новостей в
telegram Телеграм vk Вконтакте zen Яндекс Дзен
Написать отзыв
Отведать краба, джемом закусить: в криминальных кличках героев сериала «Лихие» запутаться легче легкого — разложили по полочкам Отведать краба, джемом закусить: в криминальных кличках героев сериала «Лихие» запутаться легче легкого — разложили по полочкам Читать дальше 2 октября 2025
Когда выйдет 2-й сезон «Ронина»: до премьеры детектива со звездой «Невского» рукой подать — заодно рассказали, где посмотреть Когда выйдет 2-й сезон «Ронина»: до премьеры детектива со звездой «Невского» рукой подать — заодно рассказали, где посмотреть Читать дальше 3 октября 2025
Рублевки нет, зато есть Балашиха: «Олдскул» снимали в настоящей школе Рублевки нет, зато есть Балашиха: «Олдскул» снимали в настоящей школе Читать дальше 3 октября 2025
Ляпов нет, зато есть Хабенский и Серебряков: историк выбрал 3 идеальных российских исторических сериала — сняты как по учебнику Ляпов нет, зато есть Хабенский и Серебряков: историк выбрал 3 идеальных российских исторических сериала — сняты как по учебнику Читать дальше 3 октября 2025
Нюхач, альфач и усач: 3 новых русских сериала, которые с вероятностью в 90% обошли вас стороной Нюхач, альфач и усач: 3 новых русских сериала, которые с вероятностью в 90% обошли вас стороной Читать дальше 3 октября 2025
Это не Тоскана, но спутать легко: после «Виноделов» зрители засобирались на юг — вот где снимали самые живописные сцены Это не Тоскана, но спутать легко: после «Виноделов» зрители засобирались на юг — вот где снимали самые живописные сцены Читать дальше 3 октября 2025
3 комедийных и 1 драматический: 4 сериала, похожих на свежий «Олдскул» с Ароновой — у каждого рейтинг даже выше 3 комедийных и 1 драматический: 4 сериала, похожих на свежий «Олдскул» с Ароновой — у каждого рейтинг даже выше Читать дальше 2 октября 2025
«Лишь маскируется под девочку»: ИИ посмотрел все серии «Маши и Медведя» залпом и вскипел — теперь уверен, что это не комедия, а триллер «Лишь маскируется под девочку»: ИИ посмотрел все серии «Маши и Медведя» залпом и вскипел — теперь уверен, что это не комедия, а триллер Читать дальше 2 октября 2025
«Вижу белые лица»: Борисов разошелся на съемках у Кончаловского — за секунду «Хроники русской революции» стали бы дороже на 1,5 млн рублей «Вижу белые лица»: Борисов разошелся на съемках у Кончаловского — за секунду «Хроники русской революции» стали бы дороже на 1,5 млн рублей Читать дальше 2 октября 2025
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie. Узнать больше