Киноафиша Статьи Отведать краба, джемом закусить: в криминальных кличках героев сериала «Лихие» запутаться легче легкого — разложили по полочкам

2 октября 2025 13:17
Почти у каждого из прозвищ был реальный прототип.

Во втором сезоне «Лихих» с экранов вновь звучат «лихие» клички — Джем, Краб, Егерь, Тунгус и кто только не. Почти за каждым из них стоит вовсе не художественный вымысел, а вполне реальные люди из дальневосточной группировки «Общак», на чьей истории и основан сериал.

И только Тунгус, московский «гость» в исполнении Филиппа Янковского, рожден фантазией сценаристов.

Джем

экранный образ Евгения Васина. В реальности его называли Евгением Петровичем или «батей», но не Джемом. Васин стал первым вором в законе на Дальнем Востоке и возглавил «Общак».

В сериале он выглядит грозным, но по воспоминаниям соратников, Васин слыл человеком отзывчивым и даже создавал спортивные лагеря для молодежи. Все изменилось после теракта в кафе «Чародейка» в 2001 году, где погибли восемь человек.

Именно тогда влияние Джема пошло на спад, а сам он вскоре умер в СИЗО.

Краб

Юрий Масленников. Настоящий «спортсмен», чья охрана когда-то прикрывала смотрящего по кличке Кисель. После гибели последнего Масленников поднялся, но удержать власть не смог.

Попытка убрать конкурента Сахно обернулась провалом, и Краб оказался в роли предателя. Он бежал в Москву и в итоге пошел на сделку со следствием, фактически похоронив «Общак».

Егерь

Павел Тихомиров. Один из самых мрачных прототипов. Настоящий киллер, втянувший в дела и собственного сына. Именно на нем держится драма «Лихих»: как мальчик из двора превращается в соучастника преступлений.

Истории про его слежку за жертвами в 12 лет звучат страшнее любого сериального вымысла.

А вот Тунгуса в реальном «Общаке» не было. Московский криминальный авторитет, играющий роль «большой шишки» во втором сезоне, — художественное дополнение Юрия Быкова.

Ранее мы писали: Не только «Лихие»: 3 жестких сериала про 90-е с оценкой 7.3+ — про романтику можно забыть, здесь нет места красивой ностальгии

Фото: Кадр из сериала «Лихие»
Алексей Плеткин
Алексей Плеткин
