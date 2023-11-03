Меню
Киноафиша
Москва, RU
Поиск
Отмена
Вход
Регистрация
Ваши билеты в личном кабинете
Афиша и билеты
Онлайн
Что посмотреть
Сериалы
Новости
График выхода
Новости
Рейтинги
Подборки
Киноафиша
Сериалы
Девушка из Плейнвилля
Новости
Новости о сериале «Девушка из Плейнвилля»
О сериале
Сезоны
Новости
Кадры
Актеры и роли
Саундтреки
Постеры
Трейлеры
Новости о сериале «Девушка из Плейнвилля»
Вся информация о сериале
Вы удивитесь: 7 сериалов, в основе которых лежат реальные скандалы
Громкие провалы, мошеннические схемы и даже убийства, которые произошли в реальности и были изображены в кино.
Написать
3 ноября 2023 20:03
Еще серию и спать: 6 сериалов, которые вы не выключите, пока не посмотрите залпом
Забудьте про еду и сон — вы не сможете остановиться, пока не увидите финал.
Написать
28 сентября 2022 17:00
Эль Фаннинг: самые примечательные фильмы и сериалы в карьере актрисы
Актриса работает с лучшими режиссерами Голливуда.
Написать
20 сентября 2022 15:37
Мишель Картер: реальная «девушка из Плейнвилля»
Как примерная девочка из хорошей семьи попала на скамью подсудимых, стала одной из самых обсуждаемых преступниц США и получила сериал про свою жизнь.
Написать
22 апреля 2022 17:52
Стоит ли смотреть «Девушку из Плейнвилля» с Эль Фаннинг?
И насколько реальна история, рассказанная в сериале — в материале Киноафиши.
Написать
30 марта 2022 20:05
Эль Фаннинг обвиняют в смерти ее друга в новом трейлере сериала «Девушка из Плейнвилля»
В основу шоу Hulu легла реальная история.
Написать
3 марта 2022 14:47
Эль Фаннинг оплакивает смерть друга по переписке в тизере мини-сериала «Девушка из Плейнвилля»
В ролике огласили дату премьеры.
Написать
9 февраля 2022 11:06
Скучаете по интригам на Вистерии Лейн? Вот 5 сериалов, которые точно понравятся фанатам «Отчаянных домохозяек»
Венди и ксеноморфы объединились: чем закончился 1 сезон «Чужой: Земля» и что будет во 2-м? Осторожно, тут много спойлеров
Чем на самом деле занимаются выпускники Хогвартса после учебы? Ответ разочарует фанатов
Не стал Джоуи — зато оказался в DC: в «Друзьях» мог сыграть другой популярный актер — он даже дошел до финальных проб
Доносы, американцы и клиническая смерть: Сергей Бондарчук категорически не хотел снимать «Войну и мир» — но вмешались реальные военные
Почему у Микасы и Леви одна фамилия: вопрос волнует всех новых фанатов «Атаки титанов» — объясняем, кто герои друг другу
Вырезали, и очень зря: удаленные сцены, которые могли бы сделать культовые фильмы совсем другими
«Ни за какие деньги»: Никифоров после «Боя с тенью» зарёкся играть боксёров на всю жизнь — вселенная дала знак свыше
97% свежести и ни намека на «Остров проклятых»: 10 лучших фильмов ДиКаприо по версии RT — а ведь № 1 еще даже не вышел
«Война и ложь»: иностранные зрители критикуют лучший фильм Бондарчука — считают Безухова просто ужасным
Гус Фринг в «Во все тяжкие» и «Соле» был не тем, за кого себя выдает: вот почему Гектор ненавидел его на самом деле
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie.
Узнать больше
Подтвердить
Реклама 18+
•••
✕
Смотреть кино в
ООО "ОККО" ИНН 1177746005667