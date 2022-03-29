В 1 сезоне сериала «Девушка из Плейнвилля» семнадцатилетняя американка Мишель Картер попадает под следствие. Ее обвиняют в доведении до самоубийства парня по имени Конрад Рой. Тело восемнадцатилетнего юноши обнаружили на парковке в его собственном автомобиле, после того как он отравился угарным газом. Конрад несколько лет посещал психиатров и психотерапевтов, страдая от навязчивых мыслей о суициде. Но похоже, его подруга Мишель намеренно уговаривала его свести счеты с жизнью. На электронной почте и в мобильном телефоне парня обнаруживается более 20 тысяч сообщений от девушки пугающего содержания.