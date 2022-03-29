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Девушка из Плейнвилля 2022, 1 сезон

Постер к 1-му сезону сериала Девушка из Плейнвилля
Киноафиша Сериалы Девушка из Плейнвилля Сезоны Сезон 1

The Girl from Plainville
Оригинальное название Season 1
Название Сезон 1
Премьера сезона 29 марта 2022
Год выпуска 2022
Количество серий 8
Продолжительность сезона 8 часов 0 минут
О чем 1-й сезон сериала «Девушка из Плейнвилля»

В 1 сезоне сериала «Девушка из Плейнвилля» семнадцатилетняя американка Мишель Картер попадает под следствие. Ее обвиняют в доведении до самоубийства парня по имени Конрад Рой. Тело восемнадцатилетнего юноши обнаружили на парковке в его собственном автомобиле, после того как он отравился угарным газом. Конрад несколько лет посещал психиатров и психотерапевтов, страдая от навязчивых мыслей о суициде. Но похоже, его подруга Мишель намеренно уговаривала его свести счеты с жизнью. На электронной почте и в мобильном телефоне парня обнаруживается более 20 тысяч сообщений от девушки пугающего содержания.

Рейтинг сериала

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6.4 IMDb
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Список серий 1-го сезона сериала «Девушка из Плейнвилля» График выхода всех сериалов
Сезон 1
Несчастные влюбленные и тому подобное Star-Crossed Lovers and Things Like That
Сезон 1 Серия 1
29 марта 2022
Черепаха Turtle
Сезон 1 Серия 2
29 марта 2022
Я никогда не... Never Have I Ever
Сезон 1 Серия 3
29 марта 2022
Не могу противостоять этим чувствам Can't Fight This Feeling
Сезон 1 Серия 4
5 апреля 2022
Зеркальный шар Mirrorball
Сезон 1 Серия 5
12 апреля 2022
Разговор исцеляет Talking Is Healing
Сезон 1 Серия 6
19 апреля 2022
Подлый подросток Teenage Dirtbag
Сезон 1 Серия 7
26 апреля 2022
Пустые места Blank Spaces
Сезон 1 Серия 8
3 мая 2022
График выхода всех сериалов
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