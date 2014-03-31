В 7 сезоне сериала «Паутина» на страже порядка в большом городе стоит необычный дуэт оперативников: майор Федор Туманов и капитан Петр Греков. Один из них – замкнутый в себе, скептичный и сосредоточенный на деле мужчина, второй – его полная противоположность – веселый, общительный и человеколюбивый полицейский. В этот раз им предстоит расследовать двойное ограбление, вывести на чистую воду загадочную банду мстителей, остановить изготовителей поддельных лекарств и выяснить, чем руководствуется новый серийный убийца. Однако Туманову и Грекову противостоят не только бандиты, но и довольно влиятельные в городе люди.