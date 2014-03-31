Menu
Russian
Pautina season 7 watch online

Pautina season 7 poster
Kinoafisha TV Shows Pautina Seasons Season 7
Паутина 16+
Title Сезон 7
Season premiere 31 March 2014
Production year 2014
Number of episodes 24
Runtime 18 hours 24 minutes
"Pautina" season 7 description

В 7 сезоне сериала «Паутина» на страже порядка в большом городе стоит необычный дуэт оперативников: майор Федор Туманов и капитан Петр Греков. Один из них – замкнутый в себе, скептичный и сосредоточенный на деле мужчина, второй – его полная противоположность – веселый, общительный и человеколюбивый полицейский. В этот раз им предстоит расследовать двойное ограбление, вывести на чистую воду загадочную банду мстителей, остановить изготовителей поддельных лекарств и выяснить, чем руководствуется новый серийный убийца. Однако Туманову и Грекову противостоят не только бандиты, но и довольно влиятельные в городе люди.

Series rating

6.0
Rate 13 votes
6.2 IMDb

"Pautina" season 7 list of episodes.

TV series release schedule
Season 1
Season 2
Season 3
Season 4
Season 5
Season 6
Season 7
Season 8
Season 9
Season 10
Season 11
Белый шиповник, часть 1
Season 7 Episode 1
31 March 2014
Белый шиповник, часть 2
Season 7 Episode 2
31 March 2014
Белый шиповник, часть 3
Season 7 Episode 3
31 March 2014
Белый шиповник, часть 4
Season 7 Episode 4
31 March 2014
В плену заблуждений, часть 1
Season 7 Episode 5
1 April 2014
В плену заблуждений, часть 2
Season 7 Episode 6
1 April 2014
В плену заблуждений, часть 3
Season 7 Episode 7
1 April 2014
В плену заблуждений, часть 4
Season 7 Episode 8
1 April 2014
Совпадений не бывает, часть 1
Season 7 Episode 9
2 April 2014
Совпадений не бывает, часть 2
Season 7 Episode 10
2 April 2014
Совпадений не бывает, часть 3
Season 7 Episode 11
2 April 2014
Совпадений не бывает, часть 4
Season 7 Episode 12
2 April 2014
Алмазная пыль, часть 1
Season 7 Episode 13
3 April 2014
Алмазная пыль, часть 2
Season 7 Episode 14
3 April 2014
Алмазная пыль, часть 3
Season 7 Episode 15
3 April 2014
Алмазная пыль, часть 4
Season 7 Episode 16
3 April 2014
Пятый океан, часть 1
Season 7 Episode 17
7 April 2014
Пятый океан, часть 2
Season 7 Episode 18
7 April 2014
Пятый океан, часть 3
Season 7 Episode 19
7 April 2014
Пятый океан, часть 4
Season 7 Episode 20
7 April 2014
Фармацевт, часть 1
Season 7 Episode 21
8 April 2014
Фармацевт, часть 2
Season 7 Episode 22
8 April 2014
Фармацевт, часть 3
Season 7 Episode 23
8 April 2014
Фармацевт, часть 4
Season 7 Episode 24
8 April 2014
