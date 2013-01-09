В 6 сезоне сериала «Паутина» майору Федору Туманову предстоит раскрыть романтичное, но от того еще более жуткое убийство. Рядом с трупом полиция обнаруживает необычный букет цветов: несколько шикарных белых роз… и загадочный черный тюльпан неземной красоты. Коллеги Туманова, включая даже его напарника Петра Грекова, не обращают на цветы особого внимания: и в самом деле, чего только не дарят друг другу современные москвичи? Но сам руководитель убойного отдела твердо убежден: готичный черный тюльпан – это изощренное послание от преступника. Вот только кому и с какой целью оно адресовано?