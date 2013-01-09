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Pautina season 6 watch online

Pautina season 6 poster
Kinoafisha TV Shows Pautina Seasons Season 6
Паутина 16+
Title Сезон 6
Season premiere 9 January 2013
Production year 2013
Number of episodes 24
Runtime 18 hours 24 minutes
"Pautina" season 6 description

В 6 сезоне сериала «Паутина» майору Федору Туманову предстоит раскрыть романтичное, но от того еще более жуткое убийство. Рядом с трупом полиция обнаруживает необычный букет цветов: несколько шикарных белых роз… и загадочный черный тюльпан неземной красоты. Коллеги Туманова, включая даже его напарника Петра Грекова, не обращают на цветы особого внимания: и в самом деле, чего только не дарят друг другу современные москвичи? Но сам руководитель убойного отдела твердо убежден: готичный черный тюльпан – это изощренное послание от преступника. Вот только кому и с какой целью оно адресовано?

Series rating

6.2
Rate 14 votes
6.2 IMDb

"Pautina" season 6 list of episodes.

TV series release schedule
Season 1
Season 2
Season 3
Season 4
Season 5
Season 6
Season 7
Season 8
Season 9
Season 10
Season 11
Черные тюльпаны, часть 1
Season 6 Episode 1
9 January 2013
Черные тюльпаны, часть 2
Season 6 Episode 2
9 January 2013
Черные тюльпаны, часть 3
Season 6 Episode 3
9 January 2013
Черные тюльпаны, часть 4
Season 6 Episode 4
9 January 2013
Невидимые нити, часть 1
Season 6 Episode 5
10 January 2013
Невидимые нити, часть 2
Season 6 Episode 6
10 January 2013
Невидимые нити, часть 3
Season 6 Episode 7
10 January 2013
Невидимые нити, часть 4
Season 6 Episode 8
10 January 2013
Сон разума, часть 1
Season 6 Episode 9
11 January 2013
Сон разума, часть 2
Season 6 Episode 10
11 January 2013
Сон разума, часть 3
Season 6 Episode 11
11 January 2013
Сон разума, часть 4
Season 6 Episode 12
11 January 2013
Контракт на смерть, часть 1
Season 6 Episode 13
14 January 2013
Контракт на смерть, часть 2
Season 6 Episode 14
14 January 2013
Контракт на смерть, часть 3
Season 6 Episode 15
15 January 2013
Контракт на смерть, часть 4
Season 6 Episode 16
15 January 2013
Синтетика, часть 1
Season 6 Episode 17
16 January 2013
Синтетика, часть 2
Season 6 Episode 18
16 January 2013
Синтетика, часть 3
Season 6 Episode 19
17 January 2013
Синтетика, часть 4
Season 6 Episode 20
17 January 2013
Мошенники на крови, часть 1
Season 6 Episode 21
18 January 2013
Мошенники на крови, часть 2
Season 6 Episode 22
18 January 2013
Мошенники на крови, часть 3
Season 6 Episode 23
18 January 2013
Мошенники на крови, часть 4
Season 6 Episode 24
18 January 2013
TV series release schedule
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