Куда бежать, если мир погиб? Топ-6 сериалов о выживании в бункере — один из них сняли в России
В списке также две новинки.
Написать
23 сентября 2025 16:40
Как Fallout, но про Вторую мировую войну: один из лучших шутеров в истории превратят в сериал — и на главную роль уже прочат Кавилла
Каст проекта пока держат в секрете.
8 комментариев
27 июля 2025 14:44
Что такое Братство Стали из «Фаллаута»: в играх были почти богами, в сериале сильно упростили
Рассказываем о них в преддверии выхода второго сезона.
7 комментариев
25 мая 2025 11:50
«Кольца власти» на голову превзошел другой сериал Amazon: до выхода не верили, но посмотрели 8 000 000 000 минут
Влить больше миллиарда долларов в производство — еще не гарантия успеха.
Написать
28 января 2025 16:11
«Дом Дракона» побил очередной рекорд в 2024 году — правда, в этот раз создатели сериала вряд ли будут радоваться
Хитовый сериал от HBO заполучил столько внимания не самым честным способом.
Написать
6 января 2025 12:19
Яркие герои, глубокие драмы, выжженная земля: 3 сериала для тех, кто устал ждать 2 сезон «Фоллаута»
Тут придется и поплакать, и подумать, и поахать от экшена.
Написать
22 декабря 2024 21:30
Можно спать спокойно: во втором сезоне «Фоллаута» решат вопрос с тем самым клиффхэнгером
Ходившие несколько месяцев слухи наконец-то подтвердились.
Написать
17 декабря 2024 08:56
Есть два стула: карьеру главной звезды сериала «Фоллаут» может уничтожить ее новый фильм
Неровен час, так и не дождемся второй сезон экранизации постапокалиптической игры.
Написать
21 августа 2024 12:15
«Аватар: Огонь и пепел» получил новый трейлер — и в нем раскрыли тайну племени Мангкван (видео)
Михаил Шибанов снова в деле: новые кадры со съемок «Первого отдела-5» показали, что ждать тяжело, но оно того стоит (фото)
«Жук в муравейнике» ожил: тизер «Полдня» братьев Стругацких обещает самый смелый sci-fi сериал России (видео)
«В 10 раз круче, и со смыслом»: этот малоизвестный советский фильм со Збруевым зрители всерьез сравнивают с «Доктором Хаусом»
«Узнай кино по цитате» — прошлый век: зато лишь реальные знатоки советских фильмов угадают крылатую фразу по кадру (тест)
Один из лучших фильмов Marvel должен был стать хоррором: режиссер придумал гениальный концепт — но боссы MCU зарубили идею
На «Одних из нас» с «Ходячими» свет клином не сошелся: про эти 5 зомби-сериалов в России слышали единицы (и да, №1 — это ромком)
Ушла эпоха? Всего у 8 аниме в истории рейтинг ровно 100/100 — и ни единого шедевра Миядзаки в списке нет
«Это что, экранизация Battlefield?»: немцы сняли фильм о ВОВ, и его подняли на смех даже в Европе (описание сюжета — уже огромный ляп)
Финал «Темного рыцаря» считается лучшим в истории супергероики: но у Нолана были совсем другие планы на концовку с Бэтменом
«Увидимся в Аду, на той стороне»: вернуть Ривза в «Джона Уика 5» можно лишь одним способом — но боевик превратится в мистику
