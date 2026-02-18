Включила и не смогла уснуть: этот сериал со звездой «Фоллаута» надолго застревает в голове — выживание без романтики на 7,7 баллов

Оповещения от Киноафиши
18 февраля 2026 18:36
Когда герои под давлением страха теряют человеческий облик.

Любителям сериалов про выживание обычно предлагают одно и то же: суровые мужики борются со стихией, едят жуков и учатся добывать огонь. «Шершни» заходят с другой стороны — и это, пожалуй, самый неожиданный проект в жанре за последние годы.

Сериал стартовал в 2021 году на канале Showtime и уже добрался до четвертого, финального сезона, который выйдет в 2026-м. Сюжет крутится вокруг женской футбольной команды, чей самолет разбивается где-то в лесах Онтарио. Полтора года выживания, никакой еды, холод, паника — и постепенное превращение обычных школьниц в нечто совсем иное.

Также нам показывают тех же героинь спустя 25 лет. Они почти не общаются, стараются не вспоминать прошлое и ведут обычную жизнь. Но тут появляется таинственная журналистка, предлагающая написать книгу о катастрофе, — и старые раны вскрываются.

Для тех, кто знает Эллу Пернелл по роли Люси в «Фоллауте», будет сюрприз: здесь она появилась раньше и сыграла Джеки Тейлор, капитана команды. Ее героиня появляется на протяжении всех трех сезонов.

В сериале хватает и мистики: странные символы, заброшенное жилище в лесу, намеки на потустороннее. Но главное здесь не сверхъестественное, а то, как люди ломаются под давлением обстоятельств.

На Rotten Tomatoes у «Шершней» 77%, IMDb дает 7,7 баллов. Кто-то ругает за затянутость, кто-то в восторге от атмосферы. Но если вам нравится, когда выживание показывают без прикрас и с хорошим актерским составом, — присмотреться точно стоит.

Почти закончили смотреть "Шершней" — и я в полном восторге. Этот сериал давно был "в листе ожидания", но, как это часто бывает, руки дошли не сразу. Зато теперь — в голове только он, — говорят зрители.

Ранее мы писали: Про 3 зарубежных сериала говорят мало – и очень зря: держат в напряжении до самых титров

Фото: Кадры из сериалов «Fallout», «Шершни»
Валерия Белашкова
Валерия Белашкова
