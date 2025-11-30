«Игра престолов» в прериях, женщины-гладиаторы и ядерный Лас-Вегас: «Киноафиша» называет 3 главных сериала декабря-2025

Начало зимы традиционно дарит зрителям россыпь громких сериальных премьер – и декабрь‑2025 не стал исключением. На экранах встретятся и дерзкие новинки, и долгожданные продолжения, способные удержать у экрана даже самого придирчивого зрителя.
3. «Спартак: Дом Ашура» (Spartacus: House of Ashur), премьера – 5 декабря
Спин‑офф культового «Спартака»: в центре – воскресший злодей Ашур, который теперь владеет школой гладиаторов. Обещают кровавые бои, интриги и новых героев – в том числе женщину‑гладиатора Ахилию.
Шоураннер Стивен ДеНайт в «Ашуре» возвращает дух оригинала: жестокость, страсть и римские нравы без компромиссов.
2. «Fallout» (2‑й сезон), премьера – 17 декабря
Продолжение постапокалиптического хита на Prime Video. Во втором сезоне Люси и ее спутники отправятся в постапокалиптический Лас‑Вегас – ключевую локацию из игры.
Сериал уже получил награду за лучшую телеадаптацию видеоигры; фанаты ждут разгадки клиффхэнгера из финала первого сезона и новых отсылок к Fallout: New Vegas.
1. «Покинутые» (The Abandons), премьера – 4 декабря
Вестерн‑драма от Netflix с Линой Хиди и Джиллиан Андерсон в ролях двух властных женщин, сражающихся за землю и власть на Диком Западе (1854 год, Вашингтонская территория).
Зрителям обещают суровую атмосферу: пыльные дороги, дымные салуны и непримиримую дуэль характеров – почти как «Игра престолов», но с револьверами вместо драконов.
