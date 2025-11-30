Меню
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете
Киноафиша Статьи «Игра престолов» в прериях, женщины-гладиаторы и ядерный Лас-Вегас: «Киноафиша» называет 3 главных сериала декабря-2025

«Игра престолов» в прериях, женщины-гладиаторы и ядерный Лас-Вегас: «Киноафиша» называет 3 главных сериала декабря-2025

30 ноября 2025 14:44
«Игра престолов» в прериях, женщины-гладиаторы и ядерный Лас-Вегас: «Киноафиша» называет 3 главных сериала декабря-2025

Делайте пометки в календаре: стартуем уже в первые дни месяца.

Начало зимы традиционно дарит зрителям россыпь громких сериальных премьер – и декабрь‑2025 не стал исключением. На экранах встретятся и дерзкие новинки, и долгожданные продолжения, способные удержать у экрана даже самого придирчивого зрителя.

«Игра престолов» в прериях, женщины-гладиаторы и ядерный Лас-Вегас: «Киноафиша» называет 3 главных сериала декабря-2025

3. «Спартак: Дом Ашура» (Spartacus: House of Ashur), премьера – 5 декабря

Спин‑офф культового «Спартака»: в центре – воскресший злодей Ашур, который теперь владеет школой гладиаторов. Обещают кровавые бои, интриги и новых героев – в том числе женщину‑гладиатора Ахилию.

Шоураннер Стивен ДеНайт в «Ашуре» возвращает дух оригинала: жестокость, страсть и римские нравы без компромиссов.

«Игра престолов» в прериях, женщины-гладиаторы и ядерный Лас-Вегас: «Киноафиша» называет 3 главных сериала декабря-2025

2. «Fallout» (2‑й сезон), премьера – 17 декабря

Продолжение постапокалиптического хита на Prime Video. Во втором сезоне Люси и ее спутники отправятся в постапокалиптический Лас‑Вегас – ключевую локацию из игры.

Сериал уже получил награду за лучшую телеадаптацию видеоигры; фанаты ждут разгадки клиффхэнгера из финала первого сезона и новых отсылок к Fallout: New Vegas.

«Игра престолов» в прериях, женщины-гладиаторы и ядерный Лас-Вегас: «Киноафиша» называет 3 главных сериала декабря-2025

1. «Покинутые» (The Abandons), премьера – 4 декабря

Вестерн‑драма от Netflix с Линой Хиди и Джиллиан Андерсон в ролях двух властных женщин, сражающихся за землю и власть на Диком Западе (1854 год, Вашингтонская территория).

Зрителям обещают суровую атмосферу: пыльные дороги, дымные салуны и непримиримую дуэль характеров – почти как «Игра престолов», но с револьверами вместо драконов.

Ранее мы писали: Готовимся заранее: 6 лучших новогодних фильмов на Netflix, которые помогут создать праздничную атмосферу

Фото: Кадр из сериала «Покинутые» и других сериалов
Алексей Плеткин
Алексей Плеткин
Больше новостей в
telegram Телеграм vk Вконтакте zen Яндекс Дзен
Написать отзыв
«Серсея сияет, в остальном – мусор»: «Покинутые» должны были стать «Игрой престолов» для Netflix, но зрителям тошно уже на 1 серии «Серсея сияет, в остальном – мусор»: «Покинутые» должны были стать «Игрой престолов» для Netflix, но зрителям тошно уже на 1 серии Читать дальше 7 декабря 2025
«Подсел с первой серии»: этот сериал с 8,1 баллами на IMDb смотрят только запоем — для тех, кто устал ждать новый сезон «Фоллаута» «Подсел с первой серии»: этот сериал с 8,1 баллами на IMDb смотрят только запоем — для тех, кто устал ждать новый сезон «Фоллаута» Читать дальше 10 декабря 2025
Грегори Хаусу и не снилось: медицинская новинка влетела в чарты Netflix с ноги – снята по реальной трагедии настоящего доктора Грегори Хаусу и не снилось: медицинская новинка влетела в чарты Netflix с ноги – снята по реальной трагедии настоящего доктора Читать дальше 10 декабря 2025
«Выглядит как цирк, цепляет как драма»: в забытом Sci-Fi нулевых сияют звезды «Сверхов» – вот еще 3 причины дать ему шанс в 2025 году «Выглядит как цирк, цепляет как драма»: в забытом Sci-Fi нулевых сияют звезды «Сверхов» – вот еще 3 причины дать ему шанс в 2025 году Читать дальше 9 декабря 2025
Нью-Вегас построили вручную с нуля: 2-ой сезон «Фоллаута» готов к премьере — и уже ясно, какая концовка войдет в сериал Нью-Вегас построили вручную с нуля: 2-ой сезон «Фоллаута» готов к премьере — и уже ясно, какая концовка войдет в сериал Читать дальше 8 декабря 2025
«Добро пожаловать в Дерри» подходит к финалу — 8 серия решит судьбу сериала: записываем дату премьеры (будет жарко) «Добро пожаловать в Дерри» подходит к финалу — 8 серия решит судьбу сериала: записываем дату премьеры (будет жарко) Читать дальше 10 декабря 2025
Был Ливанов, Дауни-младший, Камбербэтч — теперь Гай Ричи открывает новую главу: новый Шерлок вступает в игру, и вы уже видели его в «Гарри Поттере» Был Ливанов, Дауни-младший, Камбербэтч — теперь Гай Ричи открывает новую главу: новый Шерлок вступает в игру, и вы уже видели его в «Гарри Поттере» Читать дальше 10 декабря 2025
«Смотрели семьей. Три поколения. Всем понравилось»: в рейтинге фильмов 2025 года балом правят мультики, но эта драма с Питтом выделяется на их фоне «Смотрели семьей. Три поколения. Всем понравилось»: в рейтинге фильмов 2025 года балом правят мультики, но эта драма с Питтом выделяется на их фоне Читать дальше 10 декабря 2025
Когда выйдет второй сезон «Больницы Питт»: первый мигом заполучил оценку 8.9 на IMDb – так что у продолжения уже есть дата Когда выйдет второй сезон «Больницы Питт»: первый мигом заполучил оценку 8.9 на IMDb – так что у продолжения уже есть дата Читать дальше 10 декабря 2025
«Рыцарь семи королевств» наконец-то закроет сюжетную дыру вселенной «Игры престолов»: «Дом дракона» пытался, но сделал только хуже «Рыцарь семи королевств» наконец-то закроет сюжетную дыру вселенной «Игры престолов»: «Дом дракона» пытался, но сделал только хуже Читать дальше 10 декабря 2025
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie. Узнать больше