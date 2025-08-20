Меню
Элла Пернелл входит в Нью-Вегас в трейлере второго сезона Fallout
Элла Пернелл входит в Нью-Вегас в трейлере второго сезона Fallout Дивный новый мир ждет.
20 августа 2025 11:21
«Сегун», «Медведь», Fallout: объявлены номинанты на «Эмми» 2024
«Сегун», «Медведь», Fallout: объявлены номинанты на «Эмми» 2024 В числе фаворитов также «Убийства в одном здании», «Настоящий детектив» и «Корона».
18 июля 2024 16:13
10 самых обсуждаемых сериалов 2024 года, которые можно посмотреть за долгие выходные
10 самых обсуждаемых сериалов 2024 года, которые можно посмотреть за долгие выходные Долгожданная экранизация Fallout, мрачный триллер с Эндрю Скоттом и самый обсуждаемый российский детектив года.
2 мая 2024 10:00
Сериал Fallout продлен на второй сезон
Сериал Fallout продлен на второй сезон Критики хвалят шоу за конгениальность оригинальной видеоигре.
19 апреля 2024 15:26
Отличная адаптация видеоигры: появились отзывы о сериале Fallout
Отличная адаптация видеоигры: появились отзывы о сериале Fallout Действие разворачивается спустя много лет после ядерного взрыва, положившего конец былой цивилизации.
11 апреля 2024 10:41
5 важных моментов, которые нужно знать перед просмотром сериала Fallout
5 важных моментов, которые нужно знать перед просмотром сериала Fallout Все серии самого ожидаемого сериала года выйдут уже 11 апреля. 
10 апреля 2024 10:00
Элла Пернелл изучает постапокалиптический мир в трейлере сериала Fallout
Элла Пернелл изучает постапокалиптический мир в трейлере сериала Fallout Время действия — 2296 год, спустя 219 лет после ядерной войны.
7 марта 2024 17:55
Трейлеры новых сезонов «Дома Дракона», «Пацанов» и других сериалов: что показали на CCXP 2023
Трейлеры новых сезонов «Дома Дракона», «Пацанов» и других сериалов: что показали на CCXP 2023 Также вышли тизеры сериалов по видеоиграм Fallout и Halo.
3 декабря 2023 23:11
Сериал по Fallout: появились первые кадры и подробности сюжета
Сериал по Fallout: появились первые кадры и подробности сюжета Экранизация расскажет о новых персонажах, но эта история официально признана каноном.
29 ноября 2023 15:04
Сериал по видеоигре Fallout наконец обрел дату выхода
Сериал по видеоигре Fallout наконец обрел дату выхода Также был представлен «вирусный» проморолик.
24 октября 2023 13:37
Выход сериала по видеоигре Fallout намечен на 2024 год
Выход сериала по видеоигре Fallout намечен на 2024 год Также сервис Amazon поделился афишей с Волт-Боем.
24 августа 2023 15:05
Сериал Fallout будет иметь собственный сюжет, не зависящий от оригинальных игр
Сериал Fallout будет иметь собственный сюжет, не зависящий от оригинальных игр Экранизация будет представлять собой совершенно новую историю.
1 декабря 2022 15:46
Появился первый кадр из сериала по видеоигре Fallout
Появился первый кадр из сериала по видеоигре Fallout На изображении запечатлен загадочный силуэт.
26 октября 2022 15:28
Уолтон Гоггинс получил ведущую роль в сериале по видеоигре Fallout
Уолтон Гоггинс получил ведущую роль в сериале по видеоигре Fallout За проект отвечают создатели «Мира Дикого Запада» и Amazon.
21 февраля 2022 11:00
