Элла Пернелл входит в Нью-Вегас в трейлере второго сезона Fallout
Дивный новый мир ждет.
Написать
20 августа 2025 11:21
«Сегун», «Медведь», Fallout: объявлены номинанты на «Эмми» 2024
В числе фаворитов также «Убийства в одном здании», «Настоящий детектив» и «Корона».
Написать
18 июля 2024 16:13
10 самых обсуждаемых сериалов 2024 года, которые можно посмотреть за долгие выходные
Долгожданная экранизация Fallout, мрачный триллер с Эндрю Скоттом и самый обсуждаемый российский детектив года.
Написать
2 мая 2024 10:00
Сериал Fallout продлен на второй сезон
Критики хвалят шоу за конгениальность оригинальной видеоигре.
Написать
19 апреля 2024 15:26
Отличная адаптация видеоигры: появились отзывы о сериале Fallout
Действие разворачивается спустя много лет после ядерного взрыва, положившего конец былой цивилизации.
Написать
11 апреля 2024 10:41
5 важных моментов, которые нужно знать перед просмотром сериала Fallout
Все серии самого ожидаемого сериала года выйдут уже 11 апреля.
Написать
10 апреля 2024 10:00
Элла Пернелл изучает постапокалиптический мир в трейлере сериала Fallout
Время действия — 2296 год, спустя 219 лет после ядерной войны.
Написать
7 марта 2024 17:55
Трейлеры новых сезонов «Дома Дракона», «Пацанов» и других сериалов: что показали на CCXP 2023
Также вышли тизеры сериалов по видеоиграм Fallout и Halo.
Написать
3 декабря 2023 23:11
Сериал по Fallout: появились первые кадры и подробности сюжета
Экранизация расскажет о новых персонажах, но эта история официально признана каноном.
Написать
29 ноября 2023 15:04
Сериал по видеоигре Fallout наконец обрел дату выхода
Также был представлен «вирусный» проморолик.
Написать
24 октября 2023 13:37
Выход сериала по видеоигре Fallout намечен на 2024 год
Также сервис Amazon поделился афишей с Волт-Боем.
Написать
24 августа 2023 15:05
Сериал Fallout будет иметь собственный сюжет, не зависящий от оригинальных игр
Экранизация будет представлять собой совершенно новую историю.
Написать
1 декабря 2022 15:46
Появился первый кадр из сериала по видеоигре Fallout
На изображении запечатлен загадочный силуэт.
Написать
26 октября 2022 15:28
Уолтон Гоггинс получил ведущую роль в сериале по видеоигре Fallout
За проект отвечают создатели «Мира Дикого Запада» и Amazon.
Написать
21 февраля 2022 11:00
