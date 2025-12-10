«Подсел с первой серии»: этот сериал с 8,1 баллами на IMDb смотрят только запоем — для тех, кто устал ждать новый сезон «Фоллаута»

Любите истории про выживание в бетонной коробке, где каждый шаг регламентирован, а правда о мире за стенами строго под замком? Тогда у Apple TV+ для вас есть подарок — «Укрытие». Если тоскуете по атмосфере бункера из Fallout, то здесь вас ждет такой же нервный накал, только без рейдеров, но с куда более изощренным контролем.

Жизнь на 144 этажах вниз

Сериал переносит зрителя в будущее, где последние 10 тысяч выживших ютятся в огромном подземном сооружении — 144 уровня, один спуск и строгий Устав. Мир наверху, как их уверяют, мертв: воздух отравлен, выжечь может за считанные минуты. Все, что жители знают о поверхности — это картинка с одной-единственной камеры.

И нарушать правила нельзя: за попытку выйти наружу полагается только билет в один конец — скафандр и просьба протереть линзу перед смертью. Напрягает будто намеренная тишина вокруг главных вопросов: кто построил бункер? Что именно произошло 140 лет назад? И почему любые знания о прошлом под запретом?

Чем цепляет «Укрытие»

Создатели сериала очень тщательно выстроили мир бункера: от устройства уровней до странных внутренних правил, которые никто уже толком не помнит, но все обязаны соблюдать. У зрителя не возникает ощущения, что что-то недодумано или сшито белыми нитками. История движется уверенно, а персонажи реагируют на происходящее так, как реагировали бы обычные люди, а не герои фантастического блокбастера.

Не зря сериал держит 8,1 балла на IMDb и стабильно собирает восторженные отзывы:

Я подсел с самого начала. Построение мира, тайна, постоянное чувство страха — это именно то, что заставляет меня возвращаться к сериалу снова и снова.

Этот сериал, пожалуй, лучше смотреть запоем, потому что из-за множества захватывающих моментов трудно ждать неделю, чтобы узнать, что будет дальше.

Для тех, кому не хватает Fallout

Не нужно искать параллели — они лежат на поверхности. Замкнутое пространство, тайны прошлого, режим, который рассказывает только то, что выгодно, и люди, которые начинают сомневаться в официальной версии. «Укрытие» при этом остается самостоятельным проектом, а не копией.

Ждать новый сезон намного проще, когда под рукой есть проект, который вызывает похожие чувства. Двух сезонов из 10 серий как раз хватит до премьеры, которая запланирована на 17 декабря.

Ранее мы писали: Когда Хоукинс затихнет: собрали 8 сериальных новинок, помимо финала «Очень странных дел» – зимой скучать не придется