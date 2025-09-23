Куда бежать, если мир погиб? Топ-6 сериалов о выживании в бункере — один из них сняли в России

Бункер — слово, которое звучит как приговор и как обещание. Это отдельный мир, где стены одновременно защищают и лишают свободы.

В поп-культуре бункер давно стал символом: укрытие от катастрофы, клетка для экспериментов и зеркало человеческой жадности или надежды. Сюжеты о подземных укрытиях всегда манят — ведь именно там открываются самые темные стороны человеческой натуры.

Мы собрали подборку сериалов, которые понравится любителям жанра «замкнутых пространств».

«Бункер для богачей»

Самая свежая новинка от Netflix, прилетевшая из Испании, получила на IMDb оценку 8,3. Представьте: мир на грани ядерной катастрофы, а миллиардеры, политики и медиа-магнаты спускаются в футуристический подземный город «Химера».

Тут есть всё — от дзен-садов и спа до спортивных площадок и ресторанов. Но вот проблема: даже на глубине сотен метров люди остаются людьми. Конфликты, зависть и борьба за влияние превращают «утопию» в арену политических игр. Внешний мир разрушен, но настоящий хаос только начинается.

«Fallout»

Экранизация культовой серии игр. Действие переносит нас в 2296 год — спустя два века после ядерной войны. Потомки избранных и обеспеченных живут в ухоженных убежищах, а за стенами — разруха и смерть. Люси Маклин, наивная, но решительная девушка из убежища № 33, лишается отца после нападения рейдеров.

Она выходит на поверхность, несмотря на запреты, и сталкивается с жестоким миром, где выживают только сильные. В ее путь вплетаются Максимус из «Братства стали» и мутант-охотник Купер Говард — бывший ковбой-киноикона.

Идиллии здесь нет: бункеры, оказывается, не гарантия безопасности. Рейтинг проекта на IMDb держится на отметке 8,3.

«Укрытие»

Здесь масштаб поражает: 10 тысяч человек живут в бункере глубиной в 144 этажа. Им внушают, что воздух снаружи отравлен, а за пределами укрытия — смерть. Огромные экраны ежедневно показывают серые пейзажи разрушенной земли, укрепляя миф о «конце мира».

Главный запрет прост: никто не должен выходить наружу. В этой истории больше вопросов, чем ответов: правда ли мир мертв? Или бункер — лишь ловушка, в которой люди живут по чужим правилам? Неудивительно, что у «Укрытия» крепкий рейтинг 8,1 балла.

«Рай»

Подземное убежище — последняя надежда человечества. Но когда лидера убивают, власть начинает рушиться. Главный подозреваемый — его телохранитель, человек, оказавшийся в эпицентре заговоров.

Чтобы доказать свою невиновность, он вынужден искать истину и сталкивается с тайными экспериментами и опасными политическими играми. Каждый шаг открывает новые ужасы, и становится ясно: в «Раю» правды нет, а любая ошибка стоит жизни. На IMDb сериал держит отметку 7,9 баллов.

«Дождь»

Оригинальная идея: вирус, попавший в дождевые капли, уничтожает большую часть населения Земли. Двое детей прячутся в бункере — отец успел укрыть их перед катастрофой. Проходит шесть лет: еда закончилась, а отец так и не вернулся.

Сестра решает рискнуть и выйти наружу. Вместо спасения их ждет мир, в котором каждый встречный может оказаться носителем вируса. Это не просто история о выживании, а рассказ о том, как подростки вынуждены взрослеть в мире, где человечность стала роскошью.

Зрители приняли сериал прохладнее, чем коллег по подборке: его рейтинг остановился на 6,4 балла.

«Выжить после»

Российский проект, где хоррор умело сочетают с подростковой драмой. Одиннадцать ребят приходят в себя в бункере. Никто не знает, кто они, как сюда попали и зачем.

Времени нет: воздух на исходе, воды нет совсем. Каждое решение — вопрос жизни и смерти. Когда им удается выбраться на поверхность, Москва оказывается мертвым городом, зараженным зомби-вирусом. И тогда становится ясно: настоящий кошмар еще впереди.

Свою аудиторию сериал точно нашел: на IMDb у него 6,3 балла, а на «Кинопоиске» — целых 7,6.

Неважно, прячутся ли герои от дождя, ядерной зимы или собственных ошибок — бункер в этих историях становится испытанием. И зрителям остается только гадать: сумели бы они выжить в таком мире?

