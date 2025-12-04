Меню
Киноафиша Статьи «Война. Война никогда не меняется»: 9 самых важных фактов, которые нужно вспомнить перед старом 2-го сезона Fallout

«Война. Война никогда не меняется»: 9 самых важных фактов, которые нужно вспомнить перед старом 2-го сезона Fallout

4 декабря 2025 14:44
Кадры из сериала «Фоллаут»

Вы точно успели их забыть, просматривая десятки крутых премьер.

Пока мы ждали возвращения «Фоллаута», многое стёрлось из памяти: сюжет, герои, интриги, пасхалки. Освежим ключевые повороты первого сезона, важный для тех, кто 17 декабря вновь возвращается в Пустоши вместе с сериалом Amazon.

Vault-Tec хотел ядерной войны

Это не трагическая случайность. В воспоминаниях Купер Ховард (будущий Гуль) подслушал, как его жена и её коллеги планировали намеренно развязать апокалипсис, чтобы уничтожить конкурентов и стать единственной силой в новом мире. Отец Люси, Хэнк, был одним из архитекторов этого плана.

Кадры из сериала «Фоллаут»

Гуль — это Купер Ховард, ковбой-актёр и муж топ-менеджера Vault-Tec

До мутации он был звездой вестернов и лицом рекламы компании. Его превращение в бессмертного охотника за головами — следствие предательства жены и осознания чудовищной правды. Ведет героя и придает ему сил, очевидно, месть.

Все смотрители Убежищ — продукт эксперимента Vault-Tec

Норм, брат Люси, раскопал, что смотрители Убежищ 31, 32 и 33 лежали в криогенных камерах как лояльные менеджеры для мира после войны. Хэнк был одним из таких «замороженных исполнителей».

Кадры из сериала «Фоллаут»

Мать Люси, Роуз, стала диким гулем из-за Хэнка

Она сбежала из Убежища с детьми, но Хэнк нашёл её в Шейди-Сэндс. Когда она отказалась возвращаться, он взорвал ядерную бомбу, превратив её в безумное существо. Люси пришлось убить её из милосердия.

Максимус стал Рыцарем Братства Стали благодаря обману

Его объявили героем, поверив, что это он убил Молдавер. На самом деле она умерла от ран, но Максимус не стал разубеждать Братство, приняв незаслуженные почести и власть. Учитывая, что парень он неплохой, это зло во благо.

Кадры из сериала «Фоллаут»

Люси навсегда отреклась от отца

Узнав, что Хэнк лгал ей всю жизнь, организовал убийство матери и участвовал в плане по уничтожению мира, она публично от него отреклась. Но убивать не стала. Во втором сезоне дочь и Гуль будут охотиться за Хэнком.

Зачем Гуль и Люси объединились

В финале Гуль предложил Люси вместе найти лидеров Vault-Tec. Ей — чтобы докопаться до правды, ему — чтобы найти свою возможно живую дочь. Их союз из взаимной выгоды — основа второго сезона. Учитывая как разворачивались игры, не исключено, что дочь героя постарела и станет главным антагонистом проекта.

Кадры из сериала «Фоллаут»

Молдавер погибла, но успела активировать реактор холодного синтеза

Она была учёным, создавшим технологию для предотвращения войны, но Vault-Tec её похоронил. Перед смертью она всё же запустила реактор — возможно, ключ к возрождению цивилизации. Или Нью-Вегаса, в котором и будут разворачиваться события.

Хэнк сбежал в Нью-Вегас

Он отправился в руины Лас-Вегаса, где, как покажут во втором сезоне, правит Роберт Хаус (Джастин Теру). С силовой бронёй и планами мести — он явно готовит ответный удар.

Теперь вы готовы к просмотру. Второй сезон будет о мести Гуля, поисках Люси и новой войне за будущее Пустошей. Ну и не забываем брата главной героини, который ищет правду о хранилищах, став хранителем одного из них.

Куда бежать, если мир погиб? Топ-6 сериалов о выживании в бункере — один из них сняли в России.

Фото: Кадры из сериала «Фоллаут»
Игорь Мустафин
Игорь Мустафин
