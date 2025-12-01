Праздничная комедия, боевик в духе «Начала» и постапокалипсис: весь декабрь можно не выходить из дома — 5 громких сериалов стартуют уже на днях

Декабрь — время, когда силы уже на нуле, а тело просит только плед, горячий чай и что-нибудь захватывающее на экране. И если уж отдыхать, то желательно с сериалами, которые переносят в другие миры, страны и даже реальности.

В этом месяце состоится несколько интересных премьер, на которые действительно стоит обратить внимание: от рождественских огоньков до тревожного постапокалипсиса и корейских тюремных стен.

«Человек против малыша» (Netflix, 11 декабря)

Роуэн Эткинсон снова возвращается в образ человека, которому жизнь то и дело подкидывает неприятности. После событий сериала «Человек против пчелы» он сталкивается с новым вызовом: младенцем, которого никто не приходит забирать из пентхауса в рождественском Лондоне.

Зрителям покажут комедию выживания, где игрушки гремят как на концерте рок-группы, а герой пытается удержаться в здравом уме. Праздничная история о том, как ответственность настигает даже тех, кто от нее бегает.

«Фоллаут, 2-й сезон» (Amazon, с 17 декабря)

Постапокалипсис вернулся, и кажется, в этот раз масштаб станет еще больше. Новые эпизоды отправляют Люси и Купера в пустыню Мохаве и Нью-Вегас, где им предстоит идти по следам Хэнка МакЛина. Создатели обещают раскрыть темные стороны Vault-Tec, показать культовых монстров вроде когтей смерти и даже добраться до сюжетных линий, которые не поместились в первый сезон.

Актриса Элла Пернелл намекнула, что ее героиня сильно изменится. А мы начали это замечать еще в конце первого сезона. Интрига остается, и, к счастью, ждать осталось недолго.

«Эмили в Париже», 5-й сезон (Netflix, 18 декабря)

Эмили переезжает в Рим. Да, официально будет больше Италии, больше романтики, больше хаоса в личной жизни и, конечно, новый офис со своими правилами и людьми.

В центре сезона окажется любовный треугольник: Марчелло или Габриэль? Кто окажется рядом с Эмили, если она внезапно поймнт, что Париж — это уже прошлое? Шумные улочки, мода и романтика снова в комплекте.

«Копенгагенский тест» (Peacock, 27 декабря)

Это почти «Начало» от Кристофера Нолана, только в формате сериала. Агента Александра Хейла (Симу Лю) взламывают прямо в голове: гангстеры видят все, что видит он, и слышат все, что он слышит.

Хейл одновременно под подозрением у спецслужб и под прицелом преступников, а бонусом идут галлюцинации и странные видения. Часть происходящего снята через ручную камеру — как в «Разделении». Добавьте к этому Джеймса Вана в продюсерах, и получается нервная, напряженная история, от которой сложно оторваться.

«Цена признания» (Netflix, 5 декабря)

Южнокорейские криминальные сериалы давно пользуются спросом не только у любителей дорам. На этот раз перед нами история художницы Ан Юн Су, которую обвиняют в убийстве мужа. Единственная, кто верит в ее невиновность, — заключенная Мо Ын, женщина с пугающим даром видеть людей насквозь.

Вместе они пытаются докопаться до правды, и, судя по обсуждениям фанатов, нас ждет мощный эмоциональный триллер, где тайна за тайной будет подкрадываться к разгадке. То, что проект поддержал Netflix, еще один плюс в пользу качества.

Декабрь в этом году щедрый: будь ты в настроении для ржачной суеты Роуэна Эткинсона, опасных пустошей «Фоллаута» или корейского криминала, всегда найдется что-то, что вытянет из зимней спячки. Записываем даты, чтобы не пропустить.

Ранее мы писали: «Дети выросли, сюжет – вообще нет»: 5 сезон «Очень странных дел» уже сравнивают с финалом «Игры престолов», и рейтинги – худшие в истории