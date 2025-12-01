Меню
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете
Киноафиша Статьи Праздничная комедия, боевик в духе «Начала» и постапокалипсис: весь декабрь можно не выходить из дома — 5 громких сериалов стартуют уже на днях

Праздничная комедия, боевик в духе «Начала» и постапокалипсис: весь декабрь можно не выходить из дома — 5 громких сериалов стартуют уже на днях

1 декабря 2025 19:05
Праздничная комедия, боевик в духе «Начала» и постапокалипсис: весь декабрь можно не выходить из дома — 5 громких сериалов стартуют уже на днях

Месяц будет жарким (возможно, во всех смыслах).

Декабрь — время, когда силы уже на нуле, а тело просит только плед, горячий чай и что-нибудь захватывающее на экране. И если уж отдыхать, то желательно с сериалами, которые переносят в другие миры, страны и даже реальности.

В этом месяце состоится несколько интересных премьер, на которые действительно стоит обратить внимание: от рождественских огоньков до тревожного постапокалипсиса и корейских тюремных стен.

«Человек против малыша» (Netflix, 11 декабря)

Праздничная комедия, боевик в духе «Начала» и постапокалипсис: весь декабрь можно не выходить из дома — 5 громких сериалов стартуют уже на днях

Роуэн Эткинсон снова возвращается в образ человека, которому жизнь то и дело подкидывает неприятности. После событий сериала «Человек против пчелы» он сталкивается с новым вызовом: младенцем, которого никто не приходит забирать из пентхауса в рождественском Лондоне.

Зрителям покажут комедию выживания, где игрушки гремят как на концерте рок-группы, а герой пытается удержаться в здравом уме. Праздничная история о том, как ответственность настигает даже тех, кто от нее бегает.

«Фоллаут, 2-й сезон» (Amazon, с 17 декабря)

Праздничная комедия, боевик в духе «Начала» и постапокалипсис: весь декабрь можно не выходить из дома — 5 громких сериалов стартуют уже на днях

Постапокалипсис вернулся, и кажется, в этот раз масштаб станет еще больше. Новые эпизоды отправляют Люси и Купера в пустыню Мохаве и Нью-Вегас, где им предстоит идти по следам Хэнка МакЛина. Создатели обещают раскрыть темные стороны Vault-Tec, показать культовых монстров вроде когтей смерти и даже добраться до сюжетных линий, которые не поместились в первый сезон.

Актриса Элла Пернелл намекнула, что ее героиня сильно изменится. А мы начали это замечать еще в конце первого сезона. Интрига остается, и, к счастью, ждать осталось недолго.

«Эмили в Париже», 5-й сезон (Netflix, 18 декабря)

Праздничная комедия, боевик в духе «Начала» и постапокалипсис: весь декабрь можно не выходить из дома — 5 громких сериалов стартуют уже на днях

Эмили переезжает в Рим. Да, официально будет больше Италии, больше романтики, больше хаоса в личной жизни и, конечно, новый офис со своими правилами и людьми.

В центре сезона окажется любовный треугольник: Марчелло или Габриэль? Кто окажется рядом с Эмили, если она внезапно поймнт, что Париж — это уже прошлое? Шумные улочки, мода и романтика снова в комплекте.

«Копенгагенский тест» (Peacock, 27 декабря)

Праздничная комедия, боевик в духе «Начала» и постапокалипсис: весь декабрь можно не выходить из дома — 5 громких сериалов стартуют уже на днях

Это почти «Начало» от Кристофера Нолана, только в формате сериала. Агента Александра Хейла (Симу Лю) взламывают прямо в голове: гангстеры видят все, что видит он, и слышат все, что он слышит.

Хейл одновременно под подозрением у спецслужб и под прицелом преступников, а бонусом идут галлюцинации и странные видения. Часть происходящего снята через ручную камеру — как в «Разделении». Добавьте к этому Джеймса Вана в продюсерах, и получается нервная, напряженная история, от которой сложно оторваться.

«Цена признания» (Netflix, 5 декабря)

Праздничная комедия, боевик в духе «Начала» и постапокалипсис: весь декабрь можно не выходить из дома — 5 громких сериалов стартуют уже на днях

Южнокорейские криминальные сериалы давно пользуются спросом не только у любителей дорам. На этот раз перед нами история художницы Ан Юн Су, которую обвиняют в убийстве мужа. Единственная, кто верит в ее невиновность, — заключенная Мо Ын, женщина с пугающим даром видеть людей насквозь.

Вместе они пытаются докопаться до правды, и, судя по обсуждениям фанатов, нас ждет мощный эмоциональный триллер, где тайна за тайной будет подкрадываться к разгадке. То, что проект поддержал Netflix, еще один плюс в пользу качества.

Декабрь в этом году щедрый: будь ты в настроении для ржачной суеты Роуэна Эткинсона, опасных пустошей «Фоллаута» или корейского криминала, всегда найдется что-то, что вытянет из зимней спячки. Записываем даты, чтобы не пропустить.

Ранее мы писали: «Дети выросли, сюжет – вообще нет»: 5 сезон «Очень странных дел» уже сравнивают с финалом «Игры престолов», и рейтинги – худшие в истории

Фото: Кадры из сериалов «Человек против малыша», «Фоллаут, 2-й сезон», «Эмили в Париже», «Копенгагенский тест», «Цена признания»
Валерия Белашкова
Валерия Белашкова
Больше новостей в
telegram Телеграм vk Вконтакте zen Яндекс Дзен
Написать отзыв
«Смотрели семьей. Три поколения. Всем понравилось»: в рейтинге фильмов 2025 года балом правят мультики, но эта драма с Питтом выделяется на их фоне «Смотрели семьей. Три поколения. Всем понравилось»: в рейтинге фильмов 2025 года балом правят мультики, но эта драма с Питтом выделяется на их фоне Читать дальше 10 декабря 2025
«Подсел с первой серии»: этот сериал с 8,1 баллами на IMDb смотрят только запоем — для тех, кто устал ждать новый сезон «Фоллаута» «Подсел с первой серии»: этот сериал с 8,1 баллами на IMDb смотрят только запоем — для тех, кто устал ждать новый сезон «Фоллаута» Читать дальше 10 декабря 2025
Нью-Вегас построили вручную с нуля: 2-ой сезон «Фоллаута» готов к премьере — и уже ясно, какая концовка войдет в сериал Нью-Вегас построили вручную с нуля: 2-ой сезон «Фоллаута» готов к премьере — и уже ясно, какая концовка войдет в сериал Читать дальше 8 декабря 2025
Микс «Сегуна» и «Игры в кальмара»: сериалу «Икусагами: Последний самурай» уверенно ставят 100% на RT – но не все знают, по какой манге его сняли Микс «Сегуна» и «Игры в кальмара»: сериалу «Икусагами: Последний самурай» уверенно ставят 100% на RT – но не все знают, по какой манге его сняли Читать дальше 11 декабря 2025
«Добро пожаловать в Дерри» подходит к финалу — 8 серия решит судьбу сериала: записываем дату премьеры (будет жарко) «Добро пожаловать в Дерри» подходит к финалу — 8 серия решит судьбу сериала: записываем дату премьеры (будет жарко) Читать дальше 10 декабря 2025
Был Ливанов, Дауни-младший, Камбербэтч — теперь Гай Ричи открывает новую главу: новый Шерлок вступает в игру, и вы уже видели его в «Гарри Поттере» Был Ливанов, Дауни-младший, Камбербэтч — теперь Гай Ричи открывает новую главу: новый Шерлок вступает в игру, и вы уже видели его в «Гарри Поттере» Читать дальше 10 декабря 2025
Когда выйдет второй сезон «Больницы Питт»: первый мигом заполучил оценку 8.9 на IMDb – так что у продолжения уже есть дата Когда выйдет второй сезон «Больницы Питт»: первый мигом заполучил оценку 8.9 на IMDb – так что у продолжения уже есть дата Читать дальше 10 декабря 2025
«Рыцарь семи королевств» наконец-то закроет сюжетную дыру вселенной «Игры престолов»: «Дом дракона» пытался, но сделал только хуже «Рыцарь семи королевств» наконец-то закроет сюжетную дыру вселенной «Игры престолов»: «Дом дракона» пытался, но сделал только хуже Читать дальше 10 декабря 2025
В Хоукинсе снова подростки спасают мир — хотя старшему актеру «Очень странных дел» давно за 30: разбираемся, кому сколько лет В Хоукинсе снова подростки спасают мир — хотя старшему актеру «Очень странных дел» давно за 30: разбираемся, кому сколько лет Читать дальше 10 декабря 2025
Грегори Хаусу и не снилось: медицинская новинка влетела в чарты Netflix с ноги – снята по реальной трагедии настоящего доктора Грегори Хаусу и не снилось: медицинская новинка влетела в чарты Netflix с ноги – снята по реальной трагедии настоящего доктора Читать дальше 10 декабря 2025
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie. Узнать больше