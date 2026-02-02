Оповещения от Киноафиши
2-й сезон «Фоллаута» выявил слабое место сериала: если не исправят, 3-й сезон потеряет половину зрителей

2 февраля 2026 19:33
Авторы ходят по очень токному льду.

Второй сезон «Фоллаута» на Prime Video продолжает радовать фанатов игр щедрыми порциями лора. Мы увидели последнего президента США, аннексированную Канаду и виртуальное воскрешение мистера Хауса. Однако именно в этой щедрости может скрываться главная угроза для будущего сериала — а именно, для его третьего сезона, съемки которого запланированы на 2026 год.

Шоураннеры Джонатан Нолан и Женева Робертсон-Дуорет, задумавшие как минимум пять сезонов, явно стремятся упаковать в каждый эпизод максимум отсылок, предысторий и новых фракций. Во втором сезоне это привело к эффекту «сюжетной каши». Зрителю показывают по пять минут от лица Купера Говарда, затем Стеф Харпер, потом возвращаемся к брату Люси Норму, а после — к супермутантам.

Такие резкие скачки между десятком сюжетных ветвей и локаций не дают погрузиться в историю, утомляют и мешают запомнить ключевые события.

Риск в том, что сериал начинает работать не как целостная драма, а как википедия по вселенной Fallout в дорогой обложке. В погоне за угодливостью хардкорным фанатам, жаждущим каждой детали, создатели могут потерять обычного зрителя, который полюбил проект за харизматичных героев, черный юмор и динамичный сюжет, а не за глубокое погружение в предысторию оккупации Канады.

Если в третьем сезоне тренд на бесконечное дробление сюжета и введение новых фракций (вроде Легиона, который уже маячит на горизонте) продолжится, сериал рискует превратиться в запутанный пазл, собирать который интересно лишь самым преданным знатокам вселенной.

Баланс между уважением к первоисточнику и качественным телевизионным повествованием — вот главный вызов для создателей. И второй сезон показал, что этот баланс начинает разрушаться. Удержат ли его — станет ясно в 2027-м.

Фото: Кадры из сериала «Fallout»
Валерия Белашкова
Валерия Белашкова
