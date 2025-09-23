Menu
TV Shows
Fallout
All info
Куда бежать, если мир погиб? Топ-6 сериалов о выживании в бункере — один из них сняли в России
В списке также две новинки.
23 September 2025 16:40
Как Fallout, но про Вторую мировую войну: один из лучших шутеров в истории превратят в сериал — и на главную роль уже прочат Кавилла
Каст проекта пока держат в секрете.
8 comments
27 July 2025 14:44
Что такое Братство Стали из «Фаллаута»: в играх были почти богами, в сериале сильно упростили
Рассказываем о них в преддверии выхода второго сезона.
7 comments
25 May 2025 11:50
«Кольца власти» на голову превзошел другой сериал Amazon: до выхода не верили, но посмотрели 8 000 000 000 минут
Влить больше миллиарда долларов в производство — еще не гарантия успеха.
28 January 2025 16:11
«Дом Дракона» побил очередной рекорд в 2024 году — правда, в этот раз создатели сериала вряд ли будут радоваться
Хитовый сериал от HBO заполучил столько внимания не самым честным способом.
6 January 2025 12:19
Яркие герои, глубокие драмы, выжженная земля: 3 сериала для тех, кто устал ждать 2 сезон «Фоллаута»
Тут придется и поплакать, и подумать, и поахать от экшена.
22 December 2024 21:30
Можно спать спокойно: во втором сезоне «Фоллаута» решат вопрос с тем самым клиффхэнгером
Ходившие несколько месяцев слухи наконец-то подтвердились.
17 December 2024 08:56
Есть два стула: карьеру главной звезды сериала «Фоллаут» может уничтожить ее новый фильм
Неровен час, так и не дождемся второй сезон экранизации постапокалиптической игры.
21 August 2024 12:15
