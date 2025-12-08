Меню
Нью-Вегас построили вручную с нуля: 2-ой сезон «Фоллаута» готов к премьере — и уже ясно, какая концовка войдет в сериал

8 декабря 2025 16:40
Нью-Вегас построили вручную с нуля: 2-ой сезон «Фоллаута» готов к премьере — и уже ясно, какая концовка войдет в сериал

Всех монстров из оригинала не успеют показать, но ведь это еще не конец.

На Prime Video снова зреет взрыв. Второй сезон «Фоллаута» выходит уже 17 декабря, и судя по тому, как создатели рассекречивают детали, шоу собирается как играть по правилам вселенной, так и хитро их нарушать.

Главная интрига, конечно же, виды Нью-Вегаса. Фанаты трясутся: как воссоздать один из самых культовых городов RPG так, чтобы не разочаровать тех, кто провел там сотни часов?

Тодд Говард решил успокоить всех разом: масштаб локации — «невероятный», а сама площадка построена не в цифре, а руками художников и декораторов. Команда упрямо собирала Вегас как конструктор, несмотря на недовольство телевизионщиков, которые рисуют такие сцены только на компьютере.

Фанатам романтики

То, о чем зрители спорят с весны, элегантно обнулила Элла Пернелл. Никакого романа между Люси и Гулем — даже не мечтайте. Вернее, мечтайте, но актриса советует пройти «терапию»:

Вы не сможете вылечить Гуля. Вы не сможете его спасти. Просто отпустите его.

Нью-Вегас построили вручную с нуля: 2-ой сезон «Фоллаута» готов к премьере — и уже ясно, какая концовка войдет в сериал

Героев кое-что все-таки связывает, но это не романтические чувства. Они вместе проходят испытания, чтобы найти тех, кого все-таки любят по-настоящему.

Канон не сломают

Зрителям уже удалось рассмотреть в ролике Виктора, того самого секьюритрона из Fallout: New Vegas. А его присутствие — большой спойлер. Если Виктор в строю, значит, и мистер Хаус жив-здоров. А это автоматически подсказывает, какую концовку New Vegas шоу признало каноничной: ту, где Курьер поддерживает предпринимателя. Иначе робот давно валялся бы мертвым железом в переулке.

Появился и Коготь Смерти, но не в виде CGI-полигонов, а в виде реального аниматронного монстра, над которым трудились целые команды кукольников. Уолтон Гоггинс признался, что стоял рядом с ним с таким выражением лица, будто впервые увидел динозавра. В натуральную величину, к слову.

Это сложно, неудобно и странно, но они делают все, чтобы нас напугать.

Нью-Вегас построили вручную с нуля: 2-ой сезон «Фоллаута» готов к премьере — и уже ясно, какая концовка войдет в сериал

Продюсер Джеймс Олтман аккуратно намекнул: если во втором сезоне не появится любимая фракция или монстр, паниковать не стоит. Это не значит, что их нет в планах. Просто «мир огромен», а сценаристы хотят дозировать открытия — медленно и со вкусом. Нью-Вегас — только начало.

Нам нужно быть осторожными с тем, как и когда все это будет показано… В конце концов, мы до этого дойдем.

В этот раз Prime Video не отдаст сезон целиком. В декабре выйдет стартовая серия, а дальше — еженедельный выпуск по средам. Финал зрители увидят в феврале. И да, это специально, чтобы обсуждения кипели подольше: слишком уж много деталей и отсылок шоу прячет в каждом кадре.

Ранее мы писали: Хоппер (пока) жив в «Очень странных делах 5», но уже ясно, кто погибнет наверняка: ключевых смертей будет минимум две

Фото: Кадры из сериала «Фоллаут»
Валерия Белашкова
Валерия Белашкова
