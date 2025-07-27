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Как Fallout, но про Вторую мировую войну: один из лучших шутеров в истории превратят в сериал — и на главную роль уже прочат Кавилла

27 июля 2025 14:44
Как Fallout, но про Вторую мировую войну: один из лучших шутеров в истории превратят в сериал — и на главную роль уже прочат Кавилла

Каст проекта пока держат в секрете.

Amazon позарились на святое — и это не преувеличение. В разработке у MGM Studios находится сериал по мотивам культовой серии Wolfenstein, той самой, где нацисты не просто плохие, а ещё и колдуют, мутируют и мечтают о мировом господстве при помощи сверхъестественных технологий.

Ну а главный герой — накачанный американский солдат Б. Дж. Бласковиц — решает вопрос просто: штурмовикам — по лицу, гранатами — в лабораторию.

Как Fallout, но про Вторую мировую войну: один из лучших шутеров в истории превратят в сериал — и на главную роль уже прочат Кавилла

Официальный слоган сериала звучит проще простого, ведь объясняет суть игры в пяти словах:

«История убийства нацистов всегда актуальна».

Кто делает?

Шоураннером, сценаристом и исполнительным продюсером выступает Патрик Соммервиль — человек, стоящий за «Станцией одиннадцать» и «Маньяком». Его видение — это всегда немного странно, умно и на грани, так что Wolfenstein в его руках точно не станет просто экшеном про стрельбу по пикселям. Впрочем, экшен тоже будет — без него тут никак.

Как Fallout, но про Вторую мировую войну: один из лучших шутеров в истории превратят в сериал — и на главную роль уже прочат Кавилла

Производством занимается Kilter Films — те самые, что отвечали за «Мир Дикого Запада» и недавнюю адаптацию Fallout, которую зрители съели с кайфом и просят добавки. Среди продюсеров числятся и представители MachineGames — студии, которая делает современные игры серии.

Что известно о сюжете?

Подробности пока под замком, но если судить по играм, можно ожидать атмосферу ретро-футуризма, альтернативную историю Второй мировой, секретные лаборатории, мехов, зомби-нацистов, и, конечно, много кровавой справедливости.

В эпицентре событий, почти наверняка, будет Бласковиц — солдат, который узнаёт, что Третий рейх творит свои нечеловеческие дела при помощи магии, и решает это остановить. Насовсем.

Как Fallout, но про Вторую мировую войну: один из лучших шутеров в истории превратят в сериал — и на главную роль уже прочат Кавилла

Почему это круто?

Wolfenstein — одна из важнейших серий в истории видеоигр. С выхода «Wolfenstein 3D» в 1992-м именно она задала тон жанру шутеров от первого лица. И вот теперь, после четырнадцати игр, включая VR-эксперименты, франшиза выходит на новый уровень — экранный.

Лайк, если тоже ждете Кавилла в роли Бласковица. На Reddit, например, уверены, что только он сможет быть настолько же брутальным, насколько и харизматичным на экране.

Ранее мы писали: Когда выйдет 2 часть мульта «Кейпоп-охотницы на демонов»: ожидание может растянуться

Фото: Кадр из игры «Wolfenstein: alt History collection»
Алексей Плеткин
Алексей Плеткин
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8 комментариев
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