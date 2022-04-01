Сериал «Орлинская. Тайна Венеры» рассказывает о жизни и работе женщины-полицейского. Марина Орлинская – лучший оперативник своего родного города Лиманска. Принадлежность к «слабому полу» не мешает героине ловить преступников, а напротив, дает ей множество неожиданных преимуществ перед коллегами. Женская интуиция и нестандартная логика проливают свет на самые запутанные расследования. Однажды в ее полицейском отделении кто-то грабит и поджигает склад с уликами. Злоумышленник явно хорошо знает Марину, так как мастерски подставляет под удар ее.