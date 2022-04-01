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Киноафиша Сериалы Орлинская. Тайна Венеры
Орлинская. Тайна Венеры (2022 - 2022) Орлинская. Тайна Венеры 12+
Год выпуска 2022
Страна Россия
Всего сезонов 1 сезон
Эпизод длится 45 минут
Телеканал ТВ Центр
Продолжительность 1 час 30 минут
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О чем сериал

Сериал «Орлинская. Тайна Венеры» рассказывает о жизни и работе женщины-полицейского. Марина Орлинская – лучший оперативник своего родного города Лиманска. Принадлежность к «слабому полу» не мешает героине ловить преступников, а напротив, дает ей множество неожиданных преимуществ перед коллегами. Женская интуиция и нестандартная логика проливают свет на самые запутанные расследования. Однажды в ее полицейском отделении кто-то грабит и поджигает склад с уликами. Злоумышленник явно хорошо знает Марину, так как мастерски подставляет под удар ее.

В ролях Персонажи
В ролях Персонажи
В ролях Персонажи
Олеся Железняк
Олеся Железняк
Михаил Полицеймако
Михаил Полицеймако
Андрей Мокеев
Олег Метелев
Иван Чиров
Все актеры и съемочная группа
Сезоны
Орлинская. Тайна Венеры - Сезон 1 Сезон 1
2022, 2 эпизода
 
Кадры из сериала
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