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Орлинская. Тайна Венеры 1 сезон смотреть онлайн

Постер к 1-му сезону сериала Орлинская. Тайна Венеры
Киноафиша Сериалы Орлинская. Тайна Венеры Сезоны Сезон 1

Орлинская. Тайна Венеры 12+
Название Сезон 1
Премьера сезона 1 апреля 2022
Год выпуска 2022
Количество серий 2
Продолжительность сезона 1 час 30 минут
О чем 1-й сезон сериала «Орлинская. Тайна Венеры»

В 1 сезоне сериала «Орлинская: Тайна Венеры» молодая женщина Марина работает оперативником в полиции. Эта опасная «неженская» профессия отлично дается ей, благодаря особому чутью, вниманию к деталям и необычной логике. Но однажды кому-то из преступников удается перехитрить лучшую полицейскую города Лиманска. Злоумышленники проникают на склад вещественных доказательств, забирают важные улики и поджигают помещение. Причем преступники явно хорошо знакомы с Мариной Орлинской и ее методами. Им удается подстроить все так, что подозрение падает на саму оперативницу. Женщина должна вернуть свое доброе имя.

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Список серий 1-го сезона сериала «Орлинская. Тайна Венеры» График выхода всех сериалов
Сезон 1
Серия 1
Сезон 1 Серия 1
1 апреля 2022
Серия 2
Сезон 1 Серия 2
1 апреля 2022
График выхода всех сериалов
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