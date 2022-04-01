В 1 сезоне сериала «Орлинская: Тайна Венеры» молодая женщина Марина работает оперативником в полиции. Эта опасная «неженская» профессия отлично дается ей, благодаря особому чутью, вниманию к деталям и необычной логике. Но однажды кому-то из преступников удается перехитрить лучшую полицейскую города Лиманска. Злоумышленники проникают на склад вещественных доказательств, забирают важные улики и поджигают помещение. Причем преступники явно хорошо знакомы с Мариной Орлинской и ее методами. Им удается подстроить все так, что подозрение падает на саму оперативницу. Женщина должна вернуть свое доброе имя.