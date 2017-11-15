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Постер к сериалу Крылья империи
Рейтинги
мало голосов Рейтинг IMDb: 7.3
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Рейтинги
мало голосов Рейтинг IMDb: 7.3
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Киноафиша Сериалы Крылья империи
Крылья империи (2017 - 2019) Крылья империи 16+
Год выпуска 2017
Страна Россия
Всего сезонов 1 сезон
Эпизод длится 52 минуты
Телеканал Первый канал
Продолжительность 10 часов 24 минуты
О чем сериал

Российский историко-драматический сериал «Крылья империи» – это история о великой любви, которая пришлась буквально на смену эпох. Центральные герои проходят через огромное количество испытаний. На их долю выпадает Первая мировая война, падение монархического режима и революция 1917 года. События, в которых переплелись человеческие судьбы и военно-исторические пертурбации, охватили период с 1913 по 1921 год. Переломный период в российской истории пронесся по жизням отдельных личностей подобно урагану.

В ролях Персонажи
В ролях Персонажи
В ролях Персонажи
Александр Лыков
Александр Лыков
Юрий Ицков
Юрий Ицков
Милош Бикович
Милош Бикович
Наталья Данилова
Александр Бухаров
Александр Бухаров
Все актеры и съемочная группа
Сезоны
Крылья империи - Сезон 1 Сезон 1
2017, 12 эпизодов
 
Кадры из сериала
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