Российский историко-драматический сериал «Крылья империи» – это история о великой любви, которая пришлась буквально на смену эпох. Центральные герои проходят через огромное количество испытаний. На их долю выпадает Первая мировая война, падение монархического режима и революция 1917 года. События, в которых переплелись человеческие судьбы и военно-исторические пертурбации, охватили период с 1913 по 1921 год. Переломный период в российской истории пронесся по жизням отдельных личностей подобно урагану.