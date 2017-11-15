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Крылья империи 1 сезон смотреть онлайн

Постер к 1-му сезону сериала Крылья империи
Киноафиша Сериалы Крылья империи Сезоны Сезон 1

Крылья империи 16+
Название Сезон 1
Премьера сезона 15 ноября 2017
Год выпуска 2017
Количество серий 12
Продолжительность сезона 10 часов 24 минуты
О чем 1-й сезон сериала «Крылья империи»

В 1 сезоне сериала «Крылья империи» действие разворачивается зимой 1913 года. Княгиня София Бейкер отправляется в Петроград, где ее представляют самому императору. София принадлежит к знати, но при этом играет в театре. Юный кавалерист Дьяконов вызывает на дуэль своего приятеля по училищу Сережу Кирсанова-Двинского. Бой завершается трагически – Дьяконова убивают. Двинскому необходимо кем-то заменить погибшего. Караул должен приветствовать собравшихся на торжественном выступлении русского народного оркестра под руководством Василия Андреева. На концерте будет присутствовать император Николай Второй. 

Рейтинг сериала

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6.2 IMDb
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Список серий 1-го сезона сериала «Крылья империи» График выхода всех сериалов
Сезон 1
Серия 01
Сезон 1 Серия 1
15 ноября 2017
Серия 02
Сезон 1 Серия 2
15 ноября 2017
Серия 03
Сезон 1 Серия 3
16 ноября 2017
Серия 04
Сезон 1 Серия 4
16 ноября 2017
Серия 05
Сезон 1 Серия 5
15 июля 2019
Серия 06
Сезон 1 Серия 6
15 июля 2019
Серия 07
Сезон 1 Серия 7
16 июля 2019
Серия 08
Сезон 1 Серия 8
16 июля 2019
Серия 09
Сезон 1 Серия 9
17 июля 2019
Серия 10
Сезон 1 Серия 10
17 июля 2019
Серия 11
Сезон 1 Серия 11
18 июля 2019
Серия 12
Сезон 1 Серия 12
18 июля 2019
График выхода всех сериалов
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