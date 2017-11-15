В 1 сезоне сериала «Крылья империи» действие разворачивается зимой 1913 года. Княгиня София Бейкер отправляется в Петроград, где ее представляют самому императору. София принадлежит к знати, но при этом играет в театре. Юный кавалерист Дьяконов вызывает на дуэль своего приятеля по училищу Сережу Кирсанова-Двинского. Бой завершается трагически – Дьяконова убивают. Двинскому необходимо кем-то заменить погибшего. Караул должен приветствовать собравшихся на торжественном выступлении русского народного оркестра под руководством Василия Андреева. На концерте будет присутствовать император Николай Второй.