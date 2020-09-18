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Рамо 2 сезон смотреть онлайн

Постер к 2-му сезону сериала Рамо
Киноафиша Сериалы Рамо Сезоны Сезон 2

Ramo
Оригинальное название Season 2
Название Сезон 2
Премьера сезона 18 сентября 2020
Год выпуска 2020
Количество серий 29
Продолжительность сезона 58 часов 0 минут
О чем 2-й сезон сериала «Рамо»

Во 2 сезоне сериала «Рамо» Рамо опустошен после предательства со стороны его возлюбленной Сибель. Он собирается сделать все, чтобы добиться условно-досрочного освобождения на 3-м году отбывания наказания. Алпая сдали сотрудникам правоохранительных органов. После этого дела в Адане идут не так гладко, как хотелось бы. Джихангир посылает своего сына Танера туда, в надежде, что он исправит ситуацию. Танер отличается безжалостностью. Он развязывает войну в Адане, вынуждая всех подчиняться воле его отца.

Рейтинг сериала

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6.9 IMDb
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Список серий 2-го сезона сериала «Рамо» График выхода всех сериалов
Сезон 1
Сезон 2
День суда Hesap Günü
Сезон 2 Серия 1
18 сентября 2020
Пока смерть не разлучит Ölüm sizi ayirana kadar
Сезон 2 Серия 2
25 сентября 2020
Предатель в нас İçimizdeki Hain
Сезон 2 Серия 3
2 октября 2020
Почему? Neden?
Сезон 2 Серия 4
9 октября 2020
Долг жизни Can Borcu
Сезон 2 Серия 5
16 октября 2020
Кто убийца? Katil Kim?
Сезон 2 Серия 6
23 октября 2020
Каман Kaman
Сезон 2 Серия 7
30 октября 2020
Война начинается Savaş Başlıyor
Сезон 2 Серия 8
6 ноября 2020
День суда Hesap Günü
Сезон 2 Серия 9
13 ноября 2020
Серденгечти Serdengeçti
Сезон 2 Серия 10
20 ноября 2020
Жесткое решение Zor Karar
Сезон 2 Серия 11
27 ноября 2020
Великий рейд Büyük Baskın
Сезон 2 Серия 12
4 декабря 2020
Месть Intikam
Сезон 2 Серия 13
11 декабря 2020
Великая битва Büyük Hesaplaşma
Сезон 2 Серия 14
18 декабря 2020
Пока смерть не разлучит нас Ölüm Bizi Ayırana Kadar
Сезон 2 Серия 15
25 декабря 2020
Обменяй свое право на мое Hakkım Için Hakkını Ver
Сезон 2 Серия 16
8 января 2021
Последнее слово Son Söz
Сезон 2 Серия 17
15 января 2021
Большой босс Büyük Patron
Сезон 2 Серия 18
22 января 2021
Обычный день Normal Bir Gün
Сезон 2 Серия 19
29 января 2021
Кровный долг Kan Borcu
Сезон 2 Серия 20
5 февраля 2021
Принцип неопределенности Belirsizlik İlkesi
Сезон 2 Серия 21
12 февраля 2021
Ты не можешь прикоснуться ко мне Sen Bana Dokunamazsın
Сезон 2 Серия 22
19 февраля 2021
Синица за синицей Kısasa Kısas
Сезон 2 Серия 23
26 февраля 2021
Большой план Büyük Plan
Сезон 2 Серия 24
5 марта 2021
Город Kasaba
Сезон 2 Серия 25
19 марта 2021
Система Sistem
Сезон 2 Серия 26
26 марта 2021
Начало конца Sonun Başlangici
Сезон 2 Серия 27
2 апреля 2021
Неплательщик Gâip
Сезон 2 Серия 28
9 апреля 2021
Проездной билет Adisyon
Сезон 2 Серия 29
16 апреля 2021
График выхода всех сериалов
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