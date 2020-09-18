Во 2 сезоне 2 серии сериала «Рамо» Джихангиру нужно обезопасить себя. Для этого он собирается свести счеты с Рамо. Однако у того есть другое решение. Сибель находится в настоящем аду, созданном ее собственными руками. Она стала рабыней Джихангира.
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