Во 2 сезоне 10 серии сериала «Рамо» Рамо уверен, что всех его родственников убили. Он очнулся в незнакомом месте. Перед ним оказываются люди, которые обращаются к нему с просьбой. Он никак не ожидал услышать этого. Рамо не готов стать киллером.
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