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Постер к сериалу Рамо
Постер к сериалу Рамо
Постер к сериалу Рамо
Постер к сериалу Рамо
Рейтинги
мало голосов Рейтинг IMDb: 6.9
Оцените
4 постера
Рейтинги
мало голосов Рейтинг IMDb: 6.9
Оцените
Киноафиша Сериалы Рамо
Рамо (2020 - 2021) Ramo
Год выпуска 2020
Страна Турция
Всего сезонов 2 сезона
Эпизод длится 2 часа 0 минут
Телеканал Show TV
Продолжительность 80 часов 0 минут
О чем сериал

Турецкий криминально-драматический сериал «Рамо» - это история о молодом человеке, чья семья всю жизнь торгует хлопком в Адане. Рамо известен как лидер этого района. На самом деле, он служит Дженгизу, который предпочитает оставаться в тени. Однажды Рамо узнает, что его босс жестоко обращается с членами его семьи. Рамо принимает решение убить его и взять в свои руки руководство над Аданой. Так молодой человек оказывается втянутым в борьбу мафиозных кланов. Однако именно во время этого противостояния он обретет любовь.

В ролях Персонажи
В ролях Персонажи
В ролях Персонажи
Илькер Аксум
Мурат Йылдырым
Эсра Билгич
Лейла Кадер Ильхан
Лейла Кадер Ильхан
Все актеры и съемочная группа
Сезоны
Рамо - Сезон 1 / Season 1 Сезон 1 / Season 1
2020, 11 эпизодов
 
Рамо - Сезон 2 / Season 2 Сезон 2 / Season 2
2020, 29 эпизодов
 
Кадры из сериала
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