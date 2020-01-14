Турецкий криминально-драматический сериал «Рамо» - это история о молодом человеке, чья семья всю жизнь торгует хлопком в Адане. Рамо известен как лидер этого района. На самом деле, он служит Дженгизу, который предпочитает оставаться в тени. Однажды Рамо узнает, что его босс жестоко обращается с членами его семьи. Рамо принимает решение убить его и взять в свои руки руководство над Аданой. Так молодой человек оказывается втянутым в борьбу мафиозных кланов. Однако именно во время этого противостояния он обретет любовь.