Во 2 сезоне 7 серии сериала «Рамо» Рамо полон сомнений после того, как Нури пытались убить. Рамо хочет выяснить все про Явуза. Сибель тайком ото всех оказывает содействие Рамо. Она передает ему все, что ей удалось отыскать при помощи Фидан.
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