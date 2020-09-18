Во 2 сезоне 16 серии сериала «Рамо» Рамо расправляется с Явузом, чем подписывает сам себе смертельный приговор. Приспешники Джихангира и Мазхар устроили настоящую охоту за Рамо. Сибель тоже занята его поисками. Она находится с родственниками.
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