Во 2 сезоне 11 серии сериала «Рамо» Джихангир не готов пощадить Рамо. Но те, кому он служит, не хотят потерять его. Ведь именно Рамо позволил им выйти на Сараффа, которого они безуспешно искали много лет. Рамо будет жить, если убьет одного человека.
Общались только жестами? Действительно ли Сулейман запретил говорить во дворце после смерти Хюррем
Кологривый, Цыганов и 288 человек в массовке: Учитель снимает в Петербурге фильм о Шостаковиче
Худший хоррор в карьере Стэйтема: рейтинг 4,9 говорит сам за себя — а ведь снимал лучший в своем деле
Понравился «Хрустальный» с Васильевым? Вот еще 3 похожих сериала — без «Невского» и «Фишера», но с высоким рейтингом
«Куда же все смотрят?»: на хитовую «Этерну» подсела сама Лариса Гузеева, но вовсе не из-за сюжета (и уже выбрала своего краша)
Не хуже «Невского»: 3 захватывающих детектива от НТВ с отличным рейтингом — №1 оценили даже выше
Хорошо смеется тот, кто разбирается в комедиях СССР: взгляните на 6 вопросов и отличите миф от правды (тест)
Ждете 3-й сезон «Ванпанчмена»? Рассказываем, что известно про дату выхода и сюжет
Новички с амбициями: топ-5 сериалов 2025 года с высокими рейтингами — от триллера до комедии (есть даже российский проект)
От Арису до Шляпника: ответьте на 5 вопросов, чтобы узнать кто вы из «Алисы в Пограничье» (тест)
С «Интерстелларом» все понятно: но сможете ли вы узнать 5 других фильмов по кадрам с космонавтами? (тест)
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie. Узнать больше
Авторизация по e-mail