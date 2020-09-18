Во 2 сезоне 28 серии сериала «Рамо» Рамо угодил в западню, которую подстроил Шериф. Он пропал. Хасан рассказывает об этом Сибель и другим родственникам. Все они тревожатся и теряются в догадках. Сибель пойдет на все, чтобы отыскать возлюбленного.
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