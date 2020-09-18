Во 2 сезоне 15 серии сериала «Рамо» Рамо преследует единственную цель - увезти Сибель из дома Джихангира. Тот, в свою очередь, хочет лишить Рамо жизни. Он готов воспользоваться Сибель, чтобы воплотить свой коварный замысел в жизнь. Появляется Явуз.
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