Во 2 сезоне 4 серии сериала «Рамо» Вахап хотел лишить жизни Рамо и Джихангира, однако потерпел неудачу. Уцелеть ему не удалось. Рамо помог выжить Догу. Джихангир пересмотрит свое отношение к нему после этого. Сибель принимает непростое решение.
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