Во 2 сезоне 8 серии сериала «Рамо» прошло несколько недель с того момента, как Рамо был ранен. Как только он пришел в себя, то сразу собрался раскрыть секрет, который называется «Каман». Догу сообщает Джихангиру о том, где находится Явуз.
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