Во 2 сезоне 13 серии сериала «Рамо» Рамо и его родственники тяжело переживают гибель Фидан. Они клянутся, что отыщут того, кто ответственен за это. Он должен понести наказание. Сначала Рамо считает, что за этим преступлением стоит Джихангир.
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