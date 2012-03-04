В 6 сезоне 2 серии сериала «Армейские жены» ураган сильно повреждает новую базу, в итоге переезд оказывается отменен. Маршал форта Чарльстон получает штаб корпуса. Генерал Холден не уходит в отставку, а берет на себя временное командование.
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