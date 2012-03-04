В 6 сезоне 6 серии сериала «Армейские жены» Тревор надеется, что его команда выиграет тренировочное соревнование, а значит, и выходной. По ходу дела Тревор знакомится с Гектором Крузом и его женой Глорией, женщиной с не самым приятным характером.
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