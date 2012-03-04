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Киноафиша Сериалы Армейские жены Сезоны Сезон 6 Серия 8

Армейские жены 2007 - 2013 8 серия 6 сезон

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Все серии 6 сезона «Армейские жены»
Ветры войны
Сезон 6 / Серия 1 4 марта 2012
Шанс мечтать
Сезон 6 / Серия 2 4 марта 2012
Лучшие друзья
Сезон 6 / Серия 3 11 марта 2012
Кривая обучения
Сезон 6 / Серия 4 18 марта 2012
Настоящие цвета
Сезон 6 / Серия 5 25 марта 2012
Популярный
Сезон 6 / Серия 6 1 апреля 2012
Системная ошибка
Сезон 6 / Серия 7 8 апреля 2012
Жертвы
Сезон 6 / Серия 8 15 апреля 2012
Некомбатанты
Сезон 6 / Серия 9 22 апреля 2012
Рапорт
Сезон 6 / Серия 10 29 апреля 2012
Выпадать
Сезон 6 / Серия 11 6 мая 2012
Кровный родственник
Сезон 6 / Серия 12 13 мая 2012
Осложнения
Сезон 6 / Серия 13 20 мая 2012
Фатальная реакция
Сезон 6 / Серия 14 24 июня 2012
Грубая любовь
Сезон 6 / Серия 15 1 июля 2012
Боевые шрамы
Сезон 6 / Серия 16 8 июля 2012
Привет, незнакомец
Сезон 6 / Серия 17 15 июля 2012
Малыш ходит
Сезон 6 / Серия 18 22 июля 2012
Столетие
Сезон 6 / Серия 19 5 августа 2012
Домашняя война
Сезон 6 / Серия 20 12 августа 2012
Гандикап
Сезон 6 / Серия 21 19 августа 2012
Внутренние маневры
Сезон 6 / Серия 22 26 августа 2012
Вперед
Сезон 6 / Серия 23 9 сентября 2012
О чем серия

В 6 сезоне 8 серии сериала «Армейские жены» воздушно-десантные войска дислоцируются в несостоявшееся африканское государство после того, как происходит скандальное политическое убийство. СМИ лишь обостряют сложившуюся ситуацию...

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